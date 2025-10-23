El territorio de 1 km² en América Latina compartido por 2 países que selló la paz de una guerra y hoy es un cementerio

Un kilómetro cuadrado que guarda 14 soldados de la guerra del Cenepa y simboliza la paz. Composición LR

En las profundidades de la Amazonía, un pequeño terreno de un kilómetro cuadrado resume uno de los capítulos más tensos de la historia sudamericana. Tiwinza, el punto donde murieron soldados peruanos y ecuatorianos durante la guerra del Cenepa, se transformó en símbolo de reconciliación entre Perú y Ecuador después de décadas de enfrentamientos fronterizos.

Su destino cambió el 26 de octubre de 1998, cuando los presidentes Alberto Fujimori y Jamil Mahuad firmaron el Acta de Brasilia. Con este acuerdo, ambos países pusieron fin a más de un siglo de disputas territoriales y sellaron la paz definitiva. Desde entonces, Tiwinza pertenece al Perú en términos de soberanía, pero es propiedad privada de Ecuador: un arreglo inédito en la historia latinoamericana.

¿Por qué Tiwinza es un símbolo de reconciliación entre Perú y Ecuador tras la guerra del Cenepa?

La cesión de Tiwinza no representó una pérdida territorial para el Perú ni una victoria militar para Ecuador, sino un gesto político que permitió cerrar las heridas de la guerra del Cenepa, librada en 1995. En ese kilómetro cuadrado reposan los restos de 14 soldados ecuatorianos caídos durante los combates, lo que le dio al lugar un valor emocional profundo.

Convertido en santuario y espacio de memoria, Tiwinza pasó a ser un punto de encuentro más que de disputa. Reflejó la voluntad de ambos gobiernos de dejar atrás la confrontación y abrir una etapa de cooperación fronteriza, económica y cultural con el respaldo de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro.

¿Cuáles fueron las causas principales de la disputa territorial entre Perú y Ecuador?

El origen del conflicto se remonta a los primeros años de la independencia, cuando las fronteras heredadas del periodo colonial español quedaron indefinidas. Ecuador, tras separarse de la Gran Colombia en 1830, reclamó territorios que el Perú consideraba suyos, como Tumbes, Jaén y Maynas.

Durante décadas, los desacuerdos sobre la delimitación en la Amazonía provocaron tensiones diplomáticas y choques militares. Aunque el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 buscó resolver la controversia, un tramo de 78 kilómetros en la cordillera del Cóndor permaneció sin demarcar, lo que mantuvo viva la disputa hasta el estallido del conflicto del Cenepa en 1995.

¿Qué condiciones se establecieron respecto al territorio de Tiwinza en el Acta de Brasilia?

El Acta de Brasilia reconoció la soberanía peruana sobre Tiwinza y toda la zona del Cenepa, pero otorgó a Ecuador la propiedad privada de un kilómetro cuadrado dentro de ese territorio. El acuerdo permitió a Ecuador construir un monumento y rendir homenaje a sus soldados caídos, sin que ello afectara la jurisdicción peruana.

Además, el tratado incorporó compromisos de cooperación binacional en comercio, navegación y seguridad fronteriza. Así, Tiwinza dejó de ser un punto de conflicto y se convirtió en un símbolo de convivencia pacífica, un lugar donde el recuerdo de la guerra convive con la voluntad de no repetirla.