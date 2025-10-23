El país de América Latina que tendrá una de las monedas más devaluadas del mundo al cerrar el 2025: no es el bolívar ni el peso boliviano

Un informe reveló que el guaraní paraguayo se consolida como la moneda más devaluada en 2025. | Composición LR

Un reciente reporte económico a nivel global, elaborado por la firma Wise, ha puesto en evidencia la persistente fragilidad monetaria de un país de América Latina. Este análisis proyecta el comportamiento de divisas hasta el cierre de 2025 y define una moneda débil como aquella con un valor decreciente, impulsada por factores como la alta inflación, la inestabilidad política o la intervención del banco central. Las proyecciones sitúan a varios países en la lista de las monedas más devaluadas del año.

Lo más llamativo en el panorama latinoamericano es que la divisa que figura en el listado de las monedas más devaluadas del 2025 no es el bolívar venezolano, un caso extremo de hiperinflación, ni el volátil peso argentino. Esta exclusión genera una gran intriga sobre qué otra economía regional se enfrenta a problemas estructurales tan severos como para formar parte de este selecto top de 10 monedas más devaluadas a nivel mundial, según la métrica del valor frente al dólar.

¿Qué país de América Latina tendrá una de las monedas más devaluadas del mundo al cerrar el 2025?

El país de la región que sorpresivamente se ubica en el ranking de las monedas más devaluadas del 2025 es Paraguay, representado por el Guaraní paraguayo (PYG).

Esta inclusión subraya que la devaluación no solo afecta a las economías en crisis extremas. En el caso del guaraní paraguayo (PYG), su posición obedece a una combinación de problemas internos. Los analistas señalan la persistente inflación en Paraguay y el alto desempleo como factores clave. A esto se suman problemas sistémicos como la corrupción y la falsificación de moneda, que terminan por deteriorar significativamente su valor frente al dólar y cimentan su posición como la moneda más devaluada de América Latina en esta clasificación.

Los otros países con las monedas más devaluadas al cerrar el 2025

El listado de las divisas con menor valor frente al dólar está dominado por economías que atraviesan conflictos o profundas recesiones. El ranking global es contundente al mostrar los efectos de crisis prolongadas en África y Oriente Medio.

A continuación, se detallan las 10 monedas más débiles al cierre de 2025:

Libra libanesa (LBP), Líbano: Crisis bancaria desde 2019, alta inflación e inestabilidad política.

Rial iraní (IRR), Irán: Fuertes sanciones económicas impuestas tras el fallido acuerdo nuclear de 2015.

Dong vietnamita (VND), Vietnam: Devaluación planificada para impulsar exportaciones y restricciones a la inversión extranjera.

Kip laosiano (LAK), Laos: Crecimiento económico lento, alta inflación y peligrosa deuda externa.

Leone de Sierra Leona (SLL), Sierra Leona: Altos niveles de deuda, débil crecimiento y el impacto de crisis sanitarias pasadas.

Rupia indonesia (IDR), Indonesia: Elevada inflación y temor generalizado a una inminente recesión económica.

Som uzbeko (UZS), Uzbekistán: Alto desempleo, inflación descontrolada y graves problemas de corrupción.

Franco guineano (GNF), Guinea: Inestabilidad militar y una alta inflación que perdura desde conflictos de los 90.

Guaraní paraguayo (PYG), Paraguay: Desempleo, persistente inflación, y problemas de corrupción y falsificación.

Ariary malgache (MGA), Madagascar: Inestabilidad política, desastres naturales y alta inflación.

La presencia del Guaraní paraguayo (PYG) en este top 10 de monedas subraya la urgencia de atender sus problemas estructurales. El bolívar y el peso argentino son tan volátiles que sus cifras se manejan a menudo fuera de estos rankings metodológicos.

Los países que seguirán devaluando su moneda en 2026

Los expertos proyectan que la devaluación continuará en muchas de estas divisas durante 2026. Los factores que impulsan la caída son de naturaleza estructural, manteniendo a estas en la lista de las monedas más devaluadas 2025 y años posteriores.

En Oriente Medio, el Rial iraní (IRR) y la Libra libanesa (LBP) seguirán lidiando con la inestabilidad geopolítica y las sanciones, sin perspectivas de estabilización. La crisis en el Líbano mantiene en jaque a su moneda.

Economías orientadas a la exportación, como Vietnam, podrían seguir utilizando la devaluación del Dong vietnamita (VND) como una herramienta de política comercial. Esto mantendría su bajo valor frente al dólar.

Para el Guaraní paraguayo (PYG), la salida de este ranking depende de medidas agresivas para controlar la inflación y mejorar la percepción de riesgo país. De lo contrario, los problemas de inflación en Paraguay continuarán impactando a la moneda más devaluada de América Latina en esta clasificación formal.