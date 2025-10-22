HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Joven escocesa fingió estar embarazada y presentó a una muñeca como su hija: “No supe cómo acabar con la mentira”

Kira Cousins, una joven de Escocia, utilizó ecografías falsas y una barriga postiza para fingir que estaba embarazada. Incluso, organizó un baby shower.

Kira Cousins fingió estar embarazada y presentó a una muñeca como su hija.
Kira Cousins fingió estar embarazada y presentó a una muñeca como su hija. | GB News

El caso de Kira Cousins, una joven de Escocia de 22 años, causó gran revuelo y se volvió viral en redes sociales. La mujer logró engañar a todos al inventar un falso embarazo, mostrar ecografías, organizar un baby shower y hasta anunciar su supuesto parto.

Durante varios meses, consiguió convencer a su entorno, amigos, familiares e incluso al presunto padre, de que esperaba una niña llamada “Bonnie-Leigh Joyce”, quien, según su historia, habría nacido el 10 de octubre. Sin embargo, el desenlace sorprendió a todos: la bebé nunca existió y en su lugar presentó una muñeca Reborn.

De esta manera logró fingir su embarazo Kira Cousins

Para sostener su engaño durante tanto tiempo, Cousins recurrió a una barriga postiza que imitaba un embarazo en desarrollo, compartió ecografías falsas y organizó tanto una fiesta de revelación de género como un baby shower semanas antes de la fecha en que supuestamente iba a dar a luz, según informó New York Post.

En sus redes sociales, publicaba fotos sonriendo y posando con su “vientre”, recibiendo felicitaciones y mensajes de apoyo de sus seguidores. Incluso llegó a afirmar que los exámenes médicos habían detectado un problema cardíaco en el bebé, un relato que generó aún más compasión hacia ella.

Poco después, afirmó haber dado a luz en solitario y comenzó a presentar al recién nacido, que luego se supo que era en realidad una muñeca Reborn, un modelo de silicona extremadamente realista capaz de moverse y simular algunas funciones corporales.

Así se descubrió su mentira

La mentira del falso embarazo de Kira Cousins se vino abajo cuando su madre descubrió en su habitación la muñeca Reborn, cuyos rasgos resultaban tan realistas que imitaban fielmente la apariencia de un bebé recién nacido. Antes de confesar, la joven llegó a decirle al supuesto padre que su bebé había fallecido, un hecho que provocó gran consternación entre quienes la conocían.

Por su parte, Neave McRobert, amiga de Kira, relató al medio 'Daily Record' que ella incluso llegó a fingir la muerte de la bebé para mantener la farsa. “Bonnie-Leigh murió”, llegó a escribirle a su amiga en una ocasión. Hasta el momento, las autoridades locales no han informado si presentarán cargos en su contra. La historia ha abierto un debate en redes sobre la salud mental y el efecto de las plataformas digitales en la creación de identidades falsas.

Las palabras de disculpas de Kira tras descubrirse la verdad

“Lo siento mucho. No estaba embarazada. No había bebé. Lo inventé y lo continué hasta el extremo. Falsifiqué ecografías, mensajes, toda una historia de parto y actué como si una muñeca fuera un bebé de verdad. Sé, lo malo que es. Simplemente, no supe cómo parar una vez que empecé”, escribió Kira Cousins en una publicación de Instagram que después eliminó.

También se dirigió a quienes la acompañaron de cerca: “Lo siento mucho. Estuvieron a mi lado en todo momento. Lloraron de alegría, me apoyaron, me llevaron a lugares, creyeron todo lo que dije”. Más tarde, a través de su cuenta de TikTok, Kira reconoció el enfrentamiento con su familia: “Mi familia me sentó y me preguntó qué pasó al inicio de mi embarazo. Hablaré de ello cuando esté lista”, añadió.

