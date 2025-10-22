EEUU: Secretario del Tesoro tilda de 'peronista' a senadora demócrata que cuestionó ayuda a Argentina

Scott Bessent envió una carta a la senadora demócrata, asegurando que no es un 'rescate', sino un apoyo a un aliado en América Latina. | Foto: AFP

Scott Bessent envió una carta a la senadora demócrata, asegurando que no es un 'rescate', sino un apoyo a un aliado en América Latina. | Foto: AFP

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, calificó de 'peronista' a la senadora demócrata Elizabeth Warren, una de las legisladores más críticas con el Gobierno por su ayuda financiera a Argentina.

El pulso entre la administración de Donald Trump y la oposición demócrata se enmarca en el actual cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, que ya entra en su cuarta semana.

Bessent afirma que no es un 'rescate', sino un apoyo a un aliado en América Latina

Elizabeth Warren considera incongruente que se destinen fondos a Argentina mientras miles de funcionarios federales permanecen sin salario por el prolongado cierre parcial del Gobierno estadounidense.

En una carta enviada a la senadora demócrata, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos reitera que no se trata de un rescate, sino de un apoyo a un aliado importante en América Latina.

"El Fondo de Estabilización Cambiaria brinda un respaldo especial a un aliado clave que ha demostrado un compromiso con políticas fiscales responsables", señaló Scott Bessent en el documento.

"No es sorprendente, dado su punto de vista peronista sobre el gobierno y la libertad, que ese tipo de acciones le cause gran ansiedad", añade el funcionario estadounidense en su carta fechada el 21 de octubre.

Senadora pidió estrategia en caso el peso argentino siga devaluándose

Scott Bessent le pide además a la senadora que aprueben mantener el gasto presupuestario, tras once votaciones fallidas en el Senado a causa de la oposición demócrata.

La senadora respondió con una carta en la que citó informes de medios estadounidenses que aseguran que el Gobierno ya ha adquirido pesos argentinos en los mercados por un valor aproximado de 600 millones de dólares.

Por ese motivo, Elizabeth Warren pidió al secretario Bessent que detalle el monto exacto, y cuál es la estrategia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos si el peso argentino continúa devaluándose.