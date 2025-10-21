HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ecuador deja libre a sobreviviente del ataque de Estados Unidos a narcolancha en el Caribe por falta de pruebas

El operativo militar de Estados Unidos en el Caribe dejó dos muertos y dos sobrevivientes, entre ellos un ecuatoriano y un colombiano, pero no se halló evidencia del supuesto cargamento de drogas.

Andrés Fernando Tufiño, sobreviviente del ataque militar de EE. UU. en el Caribe. Foto: composición LR/GovUSA/Ministerio del interior de Ecuador
Andrés Fernando Tufiño, sobreviviente del ataque militar de EE. UU. en el Caribe. Foto: composición LR/GovUSA/Ministerio del interior de Ecuador

El sobreviviente ecuatoriano del ataque de Estados Unidos en el Caribe, identificado como Andrés Fernando Tufiño, fue liberado tras su repatriación a Ecuador, luego de que la Fiscalía General del Estado determinara que no existían pruebas que demostraran su participación en delitos de narcotráfico.

El hecho ocurrió el 16 de octubre, cuando un operativo militar de la Marina estadounidense destruyó un presunto narcosubmarino que, según el presidente Donald Trump, transportaba “fentanilo y otras drogas ilegales”. El bombardeo dejó dos muertos y dos sobrevivientes: Tufiño, de Ecuador, y Jeison Obando Pérez, de Colombia. Sin embargo, Washington no ha mostrado evidencia del supuesto cargamento.

La Fiscalía de Ecuador explicó que, tras la llegada del ciudadano, “no existía ninguna noticia del delito puesta en conocimiento de esta institución que advierta de una infracción cometida en territorio ecuatoriano”. Añadió que Tufiño no tenía antecedentes ni procesos judiciales abiertos.

Un documento oficial citado por la agencia Associated Press (AP) señala que “no existen elementos de convicción ni indicios que permitan sostener que cometió un delito”. El hombre, originario de Esmeraldas, fue liberado tras recibir atención médica.

Crece la tensión entre Trump, Petro y Maduro por los ataques militares de Estados Unidos

El ataque de Estados Unidos en el Caribe ha intensificado las tensiones diplomáticas entre Washington, Bogotá y Caracas. Tras la operación, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció el uso de “fuerza letal sin pruebas”, lo que provocó la furiosa respuesta de Trump, quien lo calificó de “líder del narcotráfico”.

El Gobierno de Colombia confirmó que el sobreviviente Obando Pérez será procesado “conforme a la ley” por presunto tráfico de drogas. Mientras tanto, el Ejecutivo de Venezuela reiteró su rechazo a las acciones de Estados Unidos, además de acusar a Trump de violar el derecho internacional y de actuar con fines políticos.

En total, siete embarcaciones han sido atacadas por fuerzas estadounidenses en el Caribe desde agosto, con un saldo de más de 30 muertos. La Casa Blanca defiende las operaciones bajo el argumento de combatir el narcotráfico y desmantelar redes vinculadas al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, aunque aún no presenta pruebas verificables.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó apoyo a Washington en la red social X (antes Twitter): “Ecuador se mantiene firme en la lucha mundial contra el narcotráfico y la minería ilegal. Nuestro compromiso es luchar codo a codo, defendiendo la libertad y la prosperidad regional”.

Caso Tufiño reaviva el debate sobre el uso de la fuerza de EE. UU. contra el narcotráfico

El caso de Andrés Fernando Tufiño ha abierto un debate jurídico y ético sobre la legalidad del uso de la fuerza militar de Estados Unidos fuera de su territorio. Expertos en derecho internacional advierten que los ataques extrajudiciales en aguas internacionales podrían constituir violaciones a la Carta de las Naciones Unidas.

Fuentes legislativas en Washington han revelado que incluso dentro del Congreso hay divisiones sobre la estrategia de Trump. Algunos senadores cuestionan la falta de supervisión del Pentágono y de las agencias de inteligencia, mientras que la Casa Blanca justifica sus acciones bajo el mismo marco legal utilizado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El caso Tufiño marca el primer incidente con sobrevivientes desde el inicio de las operaciones. Su liberación sin cargos deja en evidencia las grietas en la narrativa estadounidense sobre la “guerra contra las drogas” y reaviva las dudas sobre la transparencia del actual operativo militar en el Caribe.

