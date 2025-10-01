El hombre captado en un restaurante en París sorprendió en redes por su gran parecido a Juan Gabriel, famoso cantante mexicano. | Foto: composición LR/TikTok/El País

Un video en TikTok generó revuelo entre los usuarios luego de que un grupo de amigos en París, Francia, captaran a un hombre con un parecido casi idéntico al fallecido cantante mexicano Juan Gabriel. Mientras almorzaban en un restaurante parisino, los jóvenes notaron la presencia del sujeto y quedaron impactados por sus faciones tan similares a las del intérprete de 'Querida'.

El clip, subido en la cuenta de TikTok de uno de los jóvenes, no tardó en viralizarse provocando una ola de teorías y especulaciones. Mientras unos indicaban que solo se trataba de un ddoppelganger del 'Divo de Juárez', y que el cantante se habría refugiado en Francia tras fingir su muerte en 2016.

Captan en París a hombre idéntico a Juan Gabriel

En el video registrado por los jóvenes, se le puede ver al hombre, cuyas facciones son muy parecidas a las del cantante 'Abrázame muy fuerte', vistiendo una casaca naranja, un polo negro y un pañuelo de color azul. El sujeto se encontraba en una de las mesas exteriores del restaurante y conversaba tranquilamente con uno de sus acompañantes, sin percatarse de lo ocurrido.

El aspecto físico tan similar a Juan Gabriel fue motivo de debate en redes sociales, donde se generaron teorías sobre su muerte. El clip ya cuenta con más de 900.000 reacciones en TikTok.

"No es Juan Gabriel, es Jean Gabrielle", "Es Sergio Andrade", "Soy médium y les aseguro que Juan Gabriel está vivo", "Volvió del más allá", "Juan Gabriel viendo como exhibieron su mayor secreto", "Juan Gabriel, yo te perdono por fingir tu muerte. Regresa", "Fuera de bromas, es que sí se parece a él", "El señor viendo que se hizo viral sin saber nada de redes sociales", "Te vamos a perdonar Juan Gabriel, pero regresa", "Díganle que baile para quitarnos las dudas", "Según Chatgpt la coincidencia en proporciones faciales es alta", "Es Wendy Guevara", son algunos de los comentarios que se lee en redes.