HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     
Tendencias

Grupo de amigos captan en París a hombre idéntico a Juan Gabriel y redes estallan: "Volvió del más allá"

El clip, grabado por un grupo de amigos durante un almuerzo en París, muestra al hombre conversando en un restaurante. Su apariencia similar a Juan Gabriel, el 'Divo de Juárez' ha desatado diversas teorías sobre su vida.

El hombre captado en un restaurante en París sorprendió en redes por su gran parecido a Juan Gabriel, famoso cantante mexicano.
El hombre captado en un restaurante en París sorprendió en redes por su gran parecido a Juan Gabriel, famoso cantante mexicano. | Foto: composición LR/TikTok/El País

Un video en TikTok generó revuelo entre los usuarios luego de que un grupo de amigos en París, Francia, captaran a un hombre con un parecido casi idéntico al fallecido cantante mexicano Juan Gabriel. Mientras almorzaban en un restaurante parisino, los jóvenes notaron la presencia del sujeto y quedaron impactados por sus faciones tan similares a las del intérprete de 'Querida'.

El clip, subido en la cuenta de TikTok de uno de los jóvenes, no tardó en viralizarse provocando una ola de teorías y especulaciones. Mientras unos indicaban que solo se trataba de un ddoppelganger del 'Divo de Juárez', y que el cantante se habría refugiado en Francia tras fingir su muerte en 2016.

PUEDES VER: Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

lr.pe

Captan en París a hombre idéntico a Juan Gabriel

En el video registrado por los jóvenes, se le puede ver al hombre, cuyas facciones son muy parecidas a las del cantante 'Abrázame muy fuerte', vistiendo una casaca naranja, un polo negro y un pañuelo de color azul. El sujeto se encontraba en una de las mesas exteriores del restaurante y conversaba tranquilamente con uno de sus acompañantes, sin percatarse de lo ocurrido.

El aspecto físico tan similar a Juan Gabriel fue motivo de debate en redes sociales, donde se generaron teorías sobre su muerte. El clip ya cuenta con más de 900.000 reacciones en TikTok.

PUEDES VER: Repartidor lanza paquete con pañales dentro de casa al no encontrar a la dueña y video se vuelve viral: “Nunca se rindió”

lr.pe
Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

"No es Juan Gabriel, es Jean Gabrielle", "Es Sergio Andrade", "Soy médium y les aseguro que Juan Gabriel está vivo", "Volvió del más allá", "Juan Gabriel viendo como exhibieron su mayor secreto", "Juan Gabriel, yo te perdono por fingir tu muerte. Regresa", "Fuera de bromas, es que sí se parece a él", "El señor viendo que se hizo viral sin saber nada de redes sociales", "Te vamos a perdonar Juan Gabriel, pero regresa", "Díganle que baile para quitarnos las dudas", "Según Chatgpt la coincidencia en proporciones faciales es alta", "Es Wendy Guevara", son algunos de los comentarios que se lee en redes.

Notas relacionadas
‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’: fecha de estreno, de qué trata y dónde ver la docuserie del ‘Divo de Juárez’

‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’: fecha de estreno, de qué trata y dónde ver la docuserie del ‘Divo de Juárez’

LEER MÁS
La vez que Juan Gabriel escribió una canción para apoyar a los migrantes en Estados Unidos

La vez que Juan Gabriel escribió una canción para apoyar a los migrantes en Estados Unidos

LEER MÁS
Candidato de Renovación Popular afirma que ‘Cien Años de Soledad’ fue escrito por Juan Gabriel en Feria del Libro de Huancayo

Candidato de Renovación Popular afirma que ‘Cien Años de Soledad’ fue escrito por Juan Gabriel en Feria del Libro de Huancayo

LEER MÁS
Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

Joven con laptop en mano se vuelve viral en TikTok al caminar junto a un policía en la avenida Las Malvinas: “Espero que consigas tu celular”

LEER MÁS
Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

Mujer le hace creer a su novio que cocinó una ‘gallina embarazada’ y reacción se viraliza: “Lo más triste que vi en mi vida”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

LEER MÁS
Joven extranjero que se hizo viral por show de exponer infieles en Perú revela que todo fue falso: "No era mi novia"

Joven extranjero que se hizo viral por show de exponer infieles en Perú revela que todo fue falso: "No era mi novia"

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS
Venezolano vende comida en Perú, nadie le compra y usuarios lo animan: “Mañana voy”

Venezolano vende comida en Perú, nadie le compra y usuarios lo animan: “Mañana voy”

LEER MÁS
Facebook: conoce el origen del meme 'Pikachu sorprendido' que arrasa en las redes [FOTOS]

Facebook: conoce el origen del meme 'Pikachu sorprendido' que arrasa en las redes [FOTOS]

LEER MÁS
Revisa las mejores frases de Fiestas Patrias para compartir por el Bicentenario del Perú

Revisa las mejores frases de Fiestas Patrias para compartir por el Bicentenario del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Tendencias

Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

Influencer pierde la vida al caer con su helicóptero mientras transmitía en vivo para sus seguidores en China

Valentino Palacios sorprende al aparecer en TikTok vestido como la 'Teresita' de AFHS y actriz Magdyel Ugaz se pronuncia en comentarios

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025