Mundo

Irán anuncia el fin de las restricciones a su programa nuclear tras expirar el acuerdo internacional de 2015

Teherán anuncia que ya no respetará las limitaciones de su programa nuclear tras expirar el acuerdo de 2015, mientras crece la tensión con Occidente por su enriquecimiento de uranio.

En 2015, Irán firmó este acuerdo en Viena con Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.
En 2015, Irán firmó este acuerdo en Viena con Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. | Foto: AFP

Irán declaró que ya no está sujeto a las restricciones impuestas a su programa nuclear por el acuerdo internacional firmado hace diez años con las grandes potencias, el cual acaba de expirar.

"Todas las disposiciones, incluidas las restricciones previstas para el programa nuclear iraní y los mecanismos relacionados, se consideran terminadas", declaró el ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

Irán afirma que el llamado a la paz de Donald Trump se contradice con las acciones de EE.UU.

Mediante un comunicado, la República Islámica de Irán expresó que sigue firmemente comprometido con la diplomacia.

En 2015, Irán firmó un acuerdo en Viena con Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia en el cual se comprometió a limitar su programa nuclear a fines civiles, a cambio del levantamiento de sanciones contra su economía.

La fecha de expiración del acuerdo se fijó para el 18 de octubre de 2025, es decir, 10 años después de la ratificación del texto por la ONU, mediante la resolución 2231.

Estados Unidos se retiró unilateralmente del pacto en 2018, durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y restableció sus sanciones.

Entonces, Irán comenzó a desligarse progresivamente de sus compromisos, especialmente del respeto de las cotas de enriquecimiento de uranio establecido en 3,67%.

Este acuerdo preveía, además, una estricta supervisión de su programa nuclear por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU.

Según la OIEA, Irán es así el único país sin armas nucleares que enriquece uranio a un nivel elevado (60%), cercano a la cota del 90% necesaria para fabricar una bomba atómica, pero Teherán defiende que sus actividades no tienen un objetivo militar.

Irán suspendió su cooperación con los inspectores del OIEA tras la breve guerra de junio con Israel, durante la cual el ejército israelí bombardeó numerosos objetivos vinculados al programa nuclear y balístico iraní.

A esta campaña se sumó Estados Unidos, que el 22 de junio atacó las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán. Esta ofensiva israelí desbarató las negociaciones indirectas que estaban en curso entre Irán y Estados Unidos.

Reino Unido, Francia y Alemania activaron en agosto un mecanismo denominado "snapback" para restablecer en un plazo de 30 días las sanciones, porque consideraron que Teherán no hizo "gestos concretos" para explicar la naturaleza de su programa nuclear.

A finales de septiembre restablecieron las sanciones de la ONU.

