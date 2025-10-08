Agresión a obispo de Australia no ocurrió en el 2025 ni fue perpetrada por un ‘yihadista’

LO FALSO:

¡Un yihadista musulmán apuñala al Obispo de Sídney, y ahora Australia prohibió la difusión del video!

Quieren prohibir también el video de una joven ucraniana asesinada en Estados Unidos (contiene lenguaje racista).

LO VERDADERO:

Agresión ocurrió el 15 de abril de 2024, no en octubre de 2025.

Australia no ha dado ninguna orden de prohibir el video viralizado de la agresión; incluso, cadenas de televisión nacionales colaboraron con medios internacionales en su momento para dar a conocer la noticia.

Australia no impulsa la censura de videos demostrativos de casos sensibles, como el asesinato.

Usuarios de las redes sociales difundieron un video que muestra el ataque de un sujeto que apuñala a un sacerdote cristiano en Sídney, Australia, como un hecho actual. En las descripciones de los posteos, se afirma que el agresor fue un 'yihadista' y que dicho estado ha prohibido su difusión. No obstante, el caso es antiguo y también ya fue juzgado.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de X, y ha logrado recopilar 1.800 millones de visualizaciones, 36.000 'me gusta', fue 12.000 veces republicado por distintos usuarios en sus muros personales y cuenta con 519 comentarios.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales en X. Foto: capturas de pantalla

Agresión ocurrió en abril de 2024

Para identificar el origen del hecho, realizamos una búsqueda inversa de imágenes con un fotograma del viral, y encontramos que el video corresponde a un ataque hecho por un menor de 16 años contra varios feligreses asirios cristianos de la iglesia Cristo Buen Pastor, ubicado en el distrito de Wakeley, Sídney, el 15 de abril de 2024.

El medio Telemundo de la sede de Nueva Inglaterra informó sobre el hecho el día en que se dio el ataque; en ese marco, el medio ABC de España, también informó sobre el caso con apoyo de la Agencia EFE y la cadena autraliana 9 News, quienes han cedido las imágenes. CNN Chile también replicó la noticia en su página web.

Publicación del hecho por el medio Telemundo Nueva Inglaterra. Foto: captura de pantalla

Sobre el proceso legal del caso, Infobae informó que el Equipo Conjunto de Lucha Antiterrorista, conformado por otras fuerzas de seguridad, que el menor de 16 años fue acusado de terrorismo con base al Código Penal de Australia, por lo que puede enfrentar a una pena perpetua. Este mismo juzgamiento fue oficializado por la Policía de Australia el 19 de abril de 2024. La defensa del menor alegó que él padece de discapacidades mentales, por lo que sería inimputable.

Sobre la presunta prohibición, no existe ningún informe por parte del Estado de Australia que especifique dicha censura, tampoco que se quiera minimizar otros casos, como lo señalan otros posteos falsos sobre el asesinato de una ucraniana en Estados Unidos.

Conclusión

La agresión aconteció el 15 de abril de 2024, no en octubre de 2025, y fue perpetrado por un menor de 16 años que, al parecer, padece de discapacidades mentales, no por un "yihadista". Además, Australia no impulsa la censura de videos de pruebas sobre asesinatos que presenten discriminación racial, étnica o religiosa. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

