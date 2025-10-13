HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China amenaza a EE.UU. con medidas drásticas si Trump no retira aranceles del 100%: "No la queremos, pero no le tememos"

Donald Trump trató de cambiar el tono y aseguró, a través de Truth Social, que "EE.UU. quiere ayudar a China, no dañarla".

La guerra comercial entre China y Estados Unidos nuevamente ha escalado y se agravaría si entra en vigor el nuevo arancel de 100%.
La guerra comercial entre China y Estados Unidos nuevamente ha escalado y se agravaría si entra en vigor el nuevo arancel de 100%.

China le advirtió a Estados Unidos que tomará medidas drásticas si el Gobierno de Donald Trump impone un arancel del 100% a todas las importaciones chinas, a partir del 1 de noviembre. La disputa se reavivó luego de que China anunciara nuevas restricciones a la exportación de minerales de tierras raras, fundamentales para la fabricación de productos tecnológicos y armamentísticos.

El Ministerio de Comercio chino calificó la medida estadounidense de "acto unilateral" que rompe los avances logrados en las negociaciones comerciales. En tanto, advirtió que "no quiere una guerra arancelaria", pero "no le teme", y que responderá con firmeza para defender sus intereses. La confrontación amenaza con desestabilizar las cadenas de suministro global y añadir incertidumbre a una economía mundial ya afectada por los conflictos geopolíticos.

Trump baja el tono: "EE.UU. quiere ayudar a China, no dañarla"

Pekín emitió un ultimátum claro: si Washington "insiste en el camino equivocado", China tomará represalias proporcionales para proteger su economía. El portavoz del Ministerio de Comercio instó a la Casa Blanca a "rectificar su enfoque equivocado" y evitar "destruir los logros obtenidos con tanto esfuerzo". Además, subrayó que los controles a las exportaciones no suponen una prohibición total, ya que habrá licencias para usos civiles y humanitarios.

Donald Trump, que días antes había calificado la postura china como "extremadamente hostil", cambió de tono y trató de calmar los mercados. En un mensaje en su red Truth Social, el domingo 12 de octubre, aseguró que "Estados Unidos quiere ayudar a China, no dañarla" y elogió al presidente Xi Jinping, a quien calificó como "un gran líder". "No se preocupen por China, todo estará bien", dijo luego a los periodistas a bordo del Air Force One.

Cómo afectó la guerra comercial entre China y Estados Unidos

El enfrentamiento entre las dos mayores economías del mundo sacudió a los mercados financieros y a la industria agrícola. Los futuros de la soja en Chicago se desplomaron hasta un 2%, mientras los operadores anticipan que China reducirá drásticamente sus compras a Estados Unidos y aumentará su dependencia de Brasil y Argentina. La incertidumbre también impactó en el transporte marítimo, después de que Pekín anunciara una tasa de 400 yuanes por tonelada para los buques estadounidenses que atraquen en sus puertos.

La tensión comercial amenaza con transformarse en una crisis estructural del comercio global. Los expertos advierten que la imposición de nuevos aranceles podría encarecer los alimentos, alterar las cadenas logísticas y aumentar la volatilidad financiera. Con China controlando cerca del 70% de la minería mundial de tierras raras, la disputa enfrenta a dos potencias económicas y pone en riesgo la estabilidad de sectores clave como el tecnológico, automotriz y militar.

