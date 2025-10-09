HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Detienen a 5 personas por el presunto intento de asesinato contra Daniel Noboa: serían procesados por terrorismo

El ataque contra Daniel Noboa, calificado como "intento de asesinato" por autoridades, ocurrió el 7 de octubre durante protestas en Ecuador contra la eliminación del subsidio al diésel.

Cinco personas fueron detenidas por el presunto intento de asesinato contra Daniel Noboa.
Cinco personas fueron detenidas por el presunto intento de asesinato contra Daniel Noboa. | AFP

Cinco personas fueron detenidas por las autoridades ecuatorianas tras ser señalados como presuntos responsables del ataque registrado contra el convoy del presidente Daniel Noboa, quien fue agredido con piedras mientras visitaba la provincia de Cañar, el último martes.

La titular del Ministerio de Ambiente y Energía, Inés Manzano, calificó este hecho como un "intento de asesinato" contra el jefe de Estado y anunció que ya se ha presentado una denuncia formal. Además, informó que las personas involucradas serían procesadas por terrorismo.

PUEDES VER: Daniel Noboa decreta nuevo estado de excepción en Ecuador por protestas indígenas contra el alza del diésel

lr.pe

Ministro asegura que intentaron matar al presidente Noboa

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, afirmó que el ataque contra la caravana presidencial de Daniel Noboa fue un “intento de asesinato” y lo calificó como un “acto de terrorismo”, durante una entrevista ofrecida al canal local Teleamazonas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han presentado evidencia que confirme disparos directos al vehículo en el que se desplazaba el mandatario.

“No sigan los malos ejemplos como los que en el camino nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes y trataron de agredirnos. Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos", señaló Noboa tras los incidentes ocurridos.

Por otra parte, de acuerdo con información de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), los cinco detenidos por el ataque fueron trasladados a la ciudad de Cuenca. Su coordinador, Yaku Pérez, quien también actúa como abogado, aseguró que estas personas no participaron en las agresiones contra el convoy presidencial.

PUEDES VER: Coche bomba explota frente a cárcel de Ecuador tras una semana en la que se registraron diferentes amotinamientos

lr.pe

El ataque contra la caravana presidencial

El martes 7 de octubre, el presidente Daniel Noboa se dirigía a la ciudad de Cañar, en el sur del país, acompañado de su caravana oficial para participar en un acto del Gobierno. Durante el trayecto, la comitiva atravesó una de las zonas afectadas por el paro nacional, que ya suma 17 días en protesta por la eliminación del subsidio al diésel. En un video difundido por la Presidencia, se observa a un grupo de manifestantes lanzando piedras contra los vehículos, mientras bloqueaban el paso por la vía.

A través de un comunicado, el Ejecutivo denunció que el ataque respondió a órdenes de radicalización y subrayó que en la caravana también viajaban personas civiles. Según el pronunciamiento, los agresores intentaron frenar, por la fuerza, la entrega de una obra pública pensada para beneficiar a la comunidad local. Por su parte, el presidente Noboa expresó que “unos pocos vándalos” no detendrán su labor al frente del país y advirtió que acciones como serán castigados.

PUEDES VER: Ecuador suspende la señal del canal indígena TV MICC en medio de protestas contra Noboa por subsidio al diésel

lr.pe

Organización Conaie duda del atentado contra Noboa

El atentado contra el presidente Daniel Noboa se produjo en el marco de las movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y en un contexto marcado por una fuerte tensión social. Las protestas se originaron tras la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel, medida que desencadenó manifestaciones en varias provincias del país.

En un comunicado, la Conaie rechazó "las acusaciones infundadas de magnicidio o intento de asesinato", y explicó que la caravana presidencial "ingresó en una zona de resistencia y fue apedreada". Según la agrupación, el hecho fue resultado de una provocación del propio Gobierno al ingresar sin coordinación previa en un área donde se desarrollaban protestas pacíficas.

