Mundo

La Niña, la Pinta y la Santa María, este fue el destino de las tres carabelas que llegaron a América con Colón

En 1492, las carabelas de Cristóbal Colón, La Niña, La Pinta y La Santa María, zarparon hacia América, marcando el inicio de la era de los descubrimientos y transformando la historia.

Las tres carabelas que acompañaron a Cristóbal Colón en su primer viaje a América, La Niña, La Pinta y La Santa María. Foto: Composición LR
Las tres carabelas que acompañaron a Cristóbal Colón en su primer viaje a América, La Niña, La Pinta y La Santa María. Foto: Composición LR

En 1492, las tres carabelas de Cristóbal Colón, La Niña, La Pinta y La Santa María, zarparon del puerto de Palos de la Frontera, en España, rumbo a un continente desconocido. El 12 de octubre de ese año, tras un largo viaje de más de dos meses, llegaron a lo que hoy se conoce como el continente americano, un hito que marcaría el inicio de la era de los descubrimientos y transformaría la historia mundial.

Las tres carabelas, aunque conocidas mundialmente por su vínculo con el descubrimiento de América, tuvieron destinos diferentes tras la histórica expedición. Estos destinos marcaron el fin de la primera expedición de Colón al Nuevo Mundo, pero el comienzo de una serie de viajes que cambiarían para siempre las relaciones entre Europa y América.

PUEDES VER: El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a EE.UU. y Brasil

Este fue el destino de la Niña, la Pinta y la Santa María

Las tres carabelas que acompañaron a Cristóbal Colón en su primer viaje a América, La Niña, La Pinta y La Santa María, tuvieron destinos muy distintos tras su histórica travesía:

La Santa María, la nave insignia de Colón, sufrió un naufragio el 25 de diciembre de 1492. Después de llegar al Nuevo Mundo, la nave encalló en un arrecife cercano a lo que hoy es Haití, lo que obligó a la tripulación a abandonar el barco. Posteriormente, la Santa María fue desmantelada para construir un pequeño fuerte, conocido como "Fuerte Navidad", en la isla.

Por otro lado, la Pinta, que era la más rápida de las tres carabelas, tuvo un destino algo controvertido. Durante el viaje, La Pinta se separó de la flota, y no fue hasta más tarde que su capitán, Martín Alonso Pinzón, regresó a España por su cuenta, llevando consigo la noticia del descubrimiento de nuevas tierras.

La Niña, la más pequeña y resistente de las tres, continuó su travesía. Después del naufragio de la Santa María, La Niña se convirtió en la nave insignia de la expedición. Regresó a España el 15 de marzo de 1493, completando la travesía sin mayores incidentes, y es recordada como la única que sobrevivió a la primera expedición de Colón.

¿Existieron las tres carabelas de Cristóbal Colón?

Las tres embarcaciones que acompañaron a Cristóbal Colón en su primer viaje a América existieron realmente, pero no todas eran carabelas. De acuerdo con fuentes históricas oficiales y verificadas, solo una de ellas era una carabela, mientras que las otras dos eran naos.

La Santa María era una nao, un barco de mayor tamaño y capacidad. Las naos eran embarcaciones más grandes y robustas, diseñadas para largos viajes de carga. La Santa María fue la nave insignia de la expedición y la más grande de las tres. Esta clasificación como nao está respaldada por estudios históricos y fuentes oficiales como el Museo Naval de Madrid, que detalla las características de las naves.

Por otro lado, La Pinta, aunque comúnmente se menciona como una carabela, también era una nao, pero de menor tamaño que La Santa María. La Pinta se caracterizaba por ser rápida y se utilizó para exploraciones. Esta clasificación como nao también es confirmada por el Museo Naval de Madrid, que señala que era un tipo de barco más robusto y de mayor capacidad que las carabelas.

