El Estrecho de Bering es un paso angosto y poco profundo entre Asia y América. Foto: AdobeStock

Durante miles de años, un puente de tierra conectó Asia con América del Norte a través del conocido estrecho de Bering. Este antiguo corredor natural no solo permitió que las especies animales se intercambien entre ambas regiones, sino que también fue la vía principal para la migración de los primeros humanos hacia el continente americano durante la última Edad de Hielo.

Los investigadores creían, hasta la actualidad, que este paso terrestre había surgido hace unos 70.000 años, lo que ofrecía muchos años para que los grupos humanos se desplazaran hacia el Nuevo Mundo. Sin embargo, una nueva investigación publicada en Science Advances revela que el puente de Bering emergió alrededor de 35.000 años atrás.

En la última glaciación, el estrecho de Bering se convirtió en el Puente Terrestre de Bering debido al descenso del nivel del mar. Foto: Universal Images

El verdadero origen del puente de Bering

El estudio, realizado a partir de datos de sedimentos oceánicos y modelos de niveles del mar, sugiere que el puente terrestre permaneció sumergido entre 46.000 y 35.700 años atrás. Esto significa que recién quedó expuesto alrededor de 35.000 años antes del punto más frío de la última glaciación, conocido como el Último Máximo Glacial, que ocurrió entre 26.500 y 19.000 años atrás.

Topografía de Beringia en la actualidad y en el Último Máximo Glacial. Foto: Science

Esta nueva datación coincide con una de las evidencias arqueológicas más sólidas de presencia humana en América: las huellas fosilizadas de 23.000 años encontradas en White Sands, Nuevo México. Según los investigadores, estos rastros sugieren que los primeros grupos humanos llegaron poco después de la formación del puente terrestre.

Había dos indicios de que quizás aún quedaba mucho por descubrir sobre el Puente Terrestre de Bering. En primer lugar, "no es posible conocer con mucha precisión los niveles del mar en esa época", afirmó Jesse Farmer, coautor del estudio y profesor de la Universidad de Massachusetts. "Con las herramientas que tenemos, una incertidumbre de entre 10 y 20 metros sería muy buena".

Un corredor para animales y humanos

El Beringia, como se conoce a esta extensa franja de tierra, no solo fue una ruta de migración para los humanos, sino también para numerosas especies de fauna. Restos fósiles de mamuts, bisontes, leones y osos hallados en Eurasia y América muestran que estos animales cruzaron de un continente al otro durante los periodos en que el puente estaba expuesto.

Las poblaciones humanas asiáticas utilizaron el estrecho de bering para migrar hacia el Nuevo Mundo. Foto: Invdes

Modelos computacionales de dispersión animal, basados en los registros fósiles, también respaldan la hipótesis de que el corredor se abrió mucho más tarde de lo que se creía. En otras palabras, distintas líneas de evidencia apuntan hacia la misma conclusión: la cronología del puente de Bering fue más corta y reciente.

¿Cambios la historia de la migración humana?

El retraso en la aparición del puente terrestre tiene importantes consecuencias para entender cómo y cuándo llegaron los humanos a América. Según el arqueólogo Ian Buvit, quien no participó en la investigación, este escenario refuerza la idea de que los primeros pobladores fueron humanos anatómicamente modernos (Homo sapiens), ya que para entonces los neandertales y denisovanos se encontraban en proceso de extinción en Asia nororiental.

"La aparición tardía respaldaría la idea de que los humanos plenamente modernos fueron los primeros en viajar al continente norteamericano", declaró Buvit a Live Science Ian Buvit, "Para entonces, los neandertales y los denisovanos, los otros dos homínidos que se sabe que ocuparon partes de Siberia, ya estaban extintos, o al borde de la extinción, en todo el noreste de Asia".

En otras palabras, la apertura tardía del puente habría dejado fuera de la ecuación a otras especies humanas y confirma que fueron los Homo sapiens quienes protagonizaron la primera migración hacia el continente americano.

¿Llegaron también por mar?

Aunque el puente de Bering fue la vía principal de migración, algunos investigadores no descartan la posibilidad de que existieran rutas marítimas anteriores. Para llegar a América antes de 40.000 años, los humanos habrían necesitado embarcaciones capaces de navegar en mar abierto.

La evidencia etnográfica de los antepasados de los inuit, expertos navegantes en el Ártico, sugiere que el conocimiento de la navegación estaba presente en la región. Esto abre la posibilidad de que algunos grupos hayan llegado a América antes de la apertura completa del puente, del mismo modo en que otros lograron colonizar Australia y Nueva Guinea a través del mar.

Como concluye Farmer, “dos conjuntos de datos distintos nos están contando la misma historia”. Esa historia revela que los primeros pasos hacia América se dieron en un escenario mucho más ajustado en el tiempo de lo que se pensaba.