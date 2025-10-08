Irán libera a joven acusado de espionaje luego de 4 meses: era un ciclista que iba de Europa a Asia

Lennart Monterlos ya se encuentra de camino a Francia. | Foto: AFP

Lennart Monterlos ya se encuentra de camino a Francia. | Foto: AFP

La República Islámica de Irán liberó a un joven franco-alemán acusado de espionaje que permaneció cuatro meses detenido, luego de que las autoridades concluyeran que se trataba simplemente de un ciclista que viajaba desde Europa hacia Asia.

"Lennart Monterlos está libre", aseguró Jean-Noel Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, quien precisó que el joven de 19 años ya se encuentra de camino a su país.

Ciclista buscaba llegar de Europa a Asia

Como se recuerda, el ciclista fue detenido el 16 de junio en Bandar Abbás, una ciudad a sur de Irán. El hecho ocurrió durante la breve guerra entre la República Islámica e Israel.

Monterlos, un joven entusiasta de los deportes y los viajes, se encontraba recorriendo Irán en solitario, en un viaje en bicicleta desde Europa hasta Asia.

Tras permanecer cuatro meses detenido, el joven de madre alemana y padre francés, fue finalmente liberado después de que el poder judicial de Irán retirara los cargos de espionaje en su contra.

Luego de salir de prisión, Lennart Monterlos se alojó en la embajada de Francia en Teherán, mientras aguardaba los trámites necesarios para abandonar el país islámico.

PUEDES VER: Francia rescata casi 400 inmigrantes en el canal de la Mancha que intentaban llegar a Reino Unido

Hay otros ciudadanos franceses detenidos en Irán

El ministro Barrot condenó la detención del joven ciclista por considerarla arbitraria. Asimismo, recordó que Irán aún mantiene encarcelados a otros ciudadanos franceses en su territorio.

"No me he olvidado de Cecile Kohler y Jacques Paris", señaló el ministro de Asuntos Exteriores de Francia. "Exigimos su liberación inmediata", agregó el político.

Cecile Kohler y Jacques Paris son una pareja francesa, acusada de espiar para Israel, que lleva casi tres años y medio detenida en Irán y se enfrenta a la pena de muerte.

Al igual que otros países europeos, Francia sospecha que Irán mantiene a extranjeros como rehenes para negociar su liberación a cambio de concesiones, especialmente relacionadas con su programa nuclear y el levantamiento de las sanciones económicas.