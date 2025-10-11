HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Dirigente de Hamás asegura que no asistirá a la ceremonia para la firma del acuerdo de paz para Gaza en Egipto

Hosam Badran dijo que la idea de que los miembros de Hamás abandonen Gaza, propuesta en el plan de paz del presidente de Donald Trump, es "absurdo",

Hamás no asistiría a la ceremonia para la firma del acuerdo de paz para Gaza.
Hamás no asistiría a la ceremonia para la firma del acuerdo de paz para Gaza. | AFP

Hamás no va a participar en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz en Gaza que se llevará a cabo en Egipto, donde se espera la presencia de altos representantes de Israel y Estados Unidos. Así lo informó un dirigente del movimiento islamista palestino a la agencia AFP este sábado 11 de octubre.

Hosam Badran, miembro del comité político de Hamás, señaló en una entrevista que su movimiento no estará presente en la firma oficial. "No participaremos", dijo y aclaró que la participación de Hamás en las negociaciones del alto al fuego se dio principalmente a través de los mediadores de Catar y Egipto.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza tras recibir garantías: "Un alto al fuego permanente"

lr.pe

Dirigente critica que miembros de Hamás sean expulsados de Gaza

La idea de que los miembros de Hamás abandonen Gaza, propuesta en el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es algo "absurdo", aseguró Hosam Badran, dirigente del movimiento islamista palestino. "Hablar de expulsar a palestinos, sean o no miembros de Hamás, de su tierra es absurdo y carece de sentido", indicó.

Además, Badran indicó que las negociaciones para la segunda fase del plan de paz de Trump para Gaza serán aún más complicadas. "La segunda fase del plan de Trump, como se desprende claramente de los propios puntos, implica que sean más complejas y difíciles", afirmó el dirigente.

PUEDES VER: Trump afirma que Hamás liberará rehenes el 13 o 14 de octubre y promete reconstruir Gaza con ayuda global

lr.pe

Miles de palestinos regresan a Gaza tras alto el fuego entre Israel y Hamás

Miles de palestinos regresan a la Ciudad de Gaza después del alto el fuego entre Israel y Hamás. Muchos de los desplazados están sorprendidos y profundamente afectados por la magnitud de la destrucción que dejó la última ofensiva del ejército israelí. Israel aprobó la primera fase de la tregua y retiró sus tropas de varias áreas del territorio palestino, lo que permitirá la liberación de todos los rehenes israelíes que estaban en manos de Hamás.

Con el cese al fuego en marcha, miles de palestinos desplazados comenzaron su regreso desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte, con la esperanza de volver a sus hogares. Raja Salmi es uno de ellos y contó lo difícil que fue recorrer los más de 15 kilómetros entre Jan Yunis y la Ciudad de Gaza, el principal centro urbano de la zona, que fue duramente golpeado por una ofensiva terrestre y aérea.

PUEDES VER: Gaza denuncia bombardeos pese a firmar acuerdo de paz con Israel para un alto al fuego

lr.pe

Tropas de EE. UU. llegan a Israel para vigilar el alto el fuego

Las primeras tropas de Estados Unidos han llegado a Israel para integrarse a la misión internacional encargada de garantizar el cese al fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Esta acción forma parte de un acuerdo impulsado por Trump, en el que también están involucrados Egipto, Catar y Turquía como países encargados de supervisar el proceso.

El alto al fuego inició durante el fin de semana. A la par de esta medida, las tropas israelíes han comenzado una retirada parcial de Gaza. Además, se espera que en las próximas horas se realice la liberación de los ciudadanos israelíes retenidos por Hamás durante más de dos años, en un operativo coordinado con la Cruz Roja Internacional.

Notas relacionadas
Miles de palestinos regresan a Ciudad de Gaza tras alto el fuego entre Israel y Hamás

Miles de palestinos regresan a Ciudad de Gaza tras alto el fuego entre Israel y Hamás

LEER MÁS
Tropas de EE. UU. llegan a Israel para vigilar el alto el fuego con Hamás en Gaza como parte del acuerdo promovido por Trump

Tropas de EE. UU. llegan a Israel para vigilar el alto el fuego con Hamás en Gaza como parte del acuerdo promovido por Trump

LEER MÁS
Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Estos 2 países de América Latina serían ricos y potencias del mundo en 2050, según PwC: en top 7 con EE.UU. y China

Estos 2 países de América Latina serían ricos y potencias del mundo en 2050, según PwC: en top 7 con EE.UU. y China

LEER MÁS
Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Mundo

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025