Mundo

Argentina extradita a EE.UU. a presunto narco que dice haber financiado a diputado de Javier Milei

Federico Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, admitió haber entregado dinero al diputado argentino José Luis Espert, quien renunció a su candidatura por el escándalo.

El diputado José Luis Espert junto al presidente de Argentina, Javier Milei.
El diputado José Luis Espert junto al presidente de Argentina, Javier Milei. | Foto: AFP

Argentina acordó extraditar a Estados Unidos a empresario acusado de narcotráfico, que está en el centro de un escándalo por sus vínculos con un diputado oficialista respaldado por el presidente Javier Milei.

El diputado José Luis Espert, candidato de Milei para las elecciones legislativas, negó y después admitió haber recibido 200.000 dólares de Federico Machado, detenido e investigado por narcotráfico internacional.

PUEDES VER: Javier Milei convierte la presentación de su libro en un concierto de rock en plena crisis económica en Argentina

lr.pe

Espert renunció a su candidatura

Recientemente, Espert renunció a su candidatura por la provincia de Buenos Aires en medio del escándalo, un golpe para Milei necesitado de ganar bancas en el Congreso, donde su partido La Libertad Avanza es minoría en ambas cámaras.

El presidente de Argentina aceptó la renuncia del diputado y atribuyó los señalamientos de que José Luis Espert está vinculado al narcotráfico a una operación siniestra de la oposición.

Federico 'Fred' Machado , de 57 años, se encuentra bajo arresto domiciliario en el sur de Argentina, luego de ser detenido en 2021 por una orden de Interpol.

El mandatario argentino instruyó a su equipo a dar los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para extraditarlo a Estados Unidos, indicó un comunicado de la Presidencia.

PUEDES VER: Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026 y resalta apoyo de Estados Unidos: "El rumbo correcto"

lr.pe

Oposición busca expulsar a Espert del Congreso

Cabe precisar que Machado admitió haber entregado a Espert dinero y apoyo logístico con aviones privados para su campaña política de 2019. "Su error fue negarme", dijo el supuesto narcotraficante.

"La idea de apoyar a Espert en lo económico surge porque me decía: Te necesito, no somos muchos, somos pocos", comentó Machado, al asegurar que la cifra acordada superaba los 200.000 dólares.

La Justicia de Estados Unidos acusa a Machado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavado de dinero, fraude electrónico y violaciones de exportación, entre otros cargos.

Por su parte, José Luis Espert, de 63 años, reconoció que había realizado unos 35 viajes en aviones de Machado, pero afirmó que desconocía sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico.

Un fiscal argentino abrió una investigación sobre Espert por lavado de dinero, informó el diario La Nación, mientras la oposición busca que el diputado sea expulsado del Congreso.

