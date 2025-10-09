Dos fuertes explosiones sacuden el centro de Kabul, en Afganistán: no se reportan víctimas mortales

Dos fuertes explosiones resonaron el jueves por la noche en el centro de Kabul. Foto: composición LR/X | . Foto: composición LR/X

Dos fuertes explosiones resonaron el jueves por la noche en el centro de Kabul. Foto: composición LR/X | . Foto: composición LR/X

La noche de este jueves 9 de octubre, dos fuertes explosiones sacudieron el centro de Kabul, capital de Afganistán, según reportes de la agencia AFP. La primera se registró a las 9:50 p.m., hora local, y su sonido se extendió por toda la capital afgana. Apenas unos segundos después, ocurrió una segunda explosión.

El portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid, comentó a través de su cuenta X que el incidente está siendo investigado, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales y todo parece estar bajo control. En las redes sociales, varios usuarios afirmaron haber oído las explosiones y algunos incluso aseguraron haber visto "drones" en el cielo.

Objetivo habría sido un líder talibán

Cuentas no oficiales, incluyendo algunas vinculadas a miembros talibanes, comenzaron a circular la versión no confirmada de que el ataque tenía como objetivo a Mufti Noor Wali Mehsud, líder principal del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes de Pakistán.

El TTP es un grupo insurgente diferente a los talibanes afganos, aunque comparten una ideología similar. Su principal meta es derrocar al gobierno paquistaní, y han intensificado sus ataques desde que los talibanes tomaron el control en Afganistán en 2021.

PUEDES VER: Talibanes responden amenazas de Trump y aseguran que devolver base militar de Bagram a Estados Unidos es imposible

Acusan a talibanes afganos de dar refugio a líderes del TTP

Desde hace años, Islamabad, la capital de Pakistán, ha acusado a los talibanes afganos de ofrecer refugio a los líderes y combatientes del TTP, quienes desde allí organizan ataques contra Pakistán. Esta situación ha generado tensiones entre ambos países, lo que en ocasiones ha llevado a ataques aéreos limitados paquistaníes en áreas fronterizas de Afganistán, lo que ha afectado las relaciones entre ambos gobiernos.

Estas especulaciones fueron amplificadas por Zalmay Khalilzad, exenviado especial de Estados Unidos para Afganistán y uno de los principales arquitectos del acuerdo que permitió el regreso de los talibanes al poder. En su cuenta de X, Khalilzad preguntó: ¿Atacó Pakistán Kabul esta tarde? ¿El objetivo era matar a Mufti Noor Wali?”.

PUEDES VER: Trump afirma que Hamás liberará rehenes el 13 o 14 de octubre y promete reconstruir Gaza con ayuda global

Piden tranquilidad a la población afgana

Zabihullah Mujahid pidió calma a la población de Kabul mediante un breve comunicado, donde afirmó que se está llevando a cabo una investigación y que, por el momento, no se han registrado víctimas. Esta declaración oficial surgió como respuesta a la gran cantidad de mensajes que circulaban en las redes sociales, informando sobre al menos dos explosiones.

En las calles de la ciudad, muchos agentes de seguridad, que fueron rápidamente alertados, patrullaron y comenzaron a revisar los vehículos, según pudo verificar un periodista de la AFP. Además, en algunos vecindarios, la red telefónica fue interrumpida.