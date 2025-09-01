HOYSuscripcion LR Focus

El escándalo de corrupción en la era Milei
Mundo

Casas en ruinas y hospitales colapsados: estas son las imágenes del devastador terremoto de 6,0 que sacudió Afganistán

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la zona oriental de Afganistán la noche del 31 de agosto de 2025, lo que provocó al menos 800 muertos y cerca de 2.000 heridos.

Terremoto de 6,0 en Afganistán ha dejado al menos 800 muertos y casi 2.000 heridos.
Terremoto de 6,0 en Afganistán ha dejado al menos 800 muertos y casi 2.000 heridos. | AFP

La noche del domingo 31 de agosto de 2025, un terremoto de magnitud 6,0 en la escala de Richter sacudió la zona oriental de Afganistán, lo que provocó la muerte de al menos 800 personas y cerca de 2.000 heridos.

De acuerdo con el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar, a una profundidad de apenas ocho kilómetros, lo que incrementó significativamente su poder destructivo. El temblor se registró a las 23:47, hora local (19:17 GMT), y fue acompañado por al menos dos réplicas de magnitud 5,2, lo que agravó la situación en las áreas afectadas.

Imágenes del devastador terremoto de 6,0 que sacudió Afganistán

Casas completamente destruidas, hospitales colapsados son parte del escenario que dejó el fuerte sismo de magnitud 6,0 registrados en Afganistán. Las impactantes imágenes difundidas tras el movimiento telúrico evidencian la magnitud de la tragedia que ha enlutado a cientos de familias.

Casas colapsadas tras terremoto de 6,0 grados en Afganistán. Foto: AP

Casas colapsadas tras terremoto de 6,0 grados en Afganistán. Foto: AP

Más de 800 muertos dejó devastador Terremoto 6,0. Foto: AP

Más de 800 muertos dejó devastador Terremoto 6,0. Foto: AP

Heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la zona oriental de Afganistán. Foto: AFP

Heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la zona oriental de Afganistán. Foto: AFP

Se registraron varias réplicas tras terremoto. Foto: AFP

Se registraron varias réplicas tras terremoto. Foto: AFP

Autoridades trasladan a heridos del fuerte movimiento telúrico. Foto: AFP

Autoridades trasladan a heridos del fuerte movimiento telúrico. Foto: AFP

La ONU y la UE se pronunciaron tras tragedia en Afganistán. Foto: AFP

La ONU y la UE se pronunciaron tras tragedia en Afganistán. Foto: AFP

La ONU y la UE envían sus condolencias a las víctimas del terremoto

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su profundo pesar por las consecuencias del reciente y devastador terremoto en Afganistán de 6,0 grados. A través de un comunicado, manifestó su total solidaridad con el pueblo de Afganistán" y extendió sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos, además de desear una pronta recuperación a quienes resultaron heridos.

Por su parte, la misión de la Unión Europea (UE) en Afganistán también hizo público un mensaje de apoyo. En él, transmitió sus “sentidas condolencias” a las víctimas del devastador terremoto y aseguró que los "los socios humanitarios están activamente sobre el terreno, dando ayuda crítica a las víctimas". "Mostramos nuestra solidaridad total con los afganos".

