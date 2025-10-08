Afganistán: gobierno talibán restringe acceso a Facebook, Instagram y otras redes sociales

Ciudadanos de Afganistán no pueden acceder a sus redes sociales favoritas, debido a inesperado bloqueo. | Foto: AFP

Ciudadanos de Afganistán no pueden acceder a sus redes sociales favoritas, debido a inesperado bloqueo. | Foto: AFP

El acceso a varias redes sociales, como Facebook, Instagram, Snapchat, entre otras, fue restringido intencionadamente en Afganistán, indicó el portal Netblocks, que monitorea el acceso a internet en el mundo.

"Múltiples proveedores confirmaron las restricciones, el patrón muestra una restricción intencionada", afirmó la organización no gubernamental que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de internet.

De acuerdo a los expertos de Netblocks, el incidente que dejó sin redes sociales a los afganos está impactando en primer lugar a los celulares, aunque también hay algunas líneas fijas afectadas.

Periodistas de AFP constataron que el acceso a las redes sociales desde celulares ha sido intermitente desde el 07 de octubre de 2025, una semana después del apagón nacional de las telecomunicaciones que duró 48 horas.

Como se recuerda, el pasado 29 de septiembre de 2025, muchos ciudadanos en Afganistán reportaron que los servicios de telefonía móvil e internet se interrumpieron de forma repentina, dejándolos incomunicados del mundo.

Este fue el primer bloqueo en las telecomunicaciones desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. El corte afectó no solo a la población civil, sino también al aeropuerto de Kabul, donde todos los vuelos tuvieron que ser cancelados.

Según informa la agencia AFP, en varias provincias de Afganistán no se pueden acceder a las redes sociales los sus teléfonos inteligentes, y la navegación por internet está mucho más lenta de lo normal.

Hasta el momento, el gobierno talibán liderado por el primer ministro Mohammad Hassan Akhund ha evitado pronunciarse sobre este nuevo bloqueo de las redes sociales.