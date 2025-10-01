Afganistán: talibanes restablecen acceso a internet y telefonía en todo el país luego de 48 horas

Los afganos vuelven a comunicarse, luego de que el gobierno talibán restableciera los servicios de internet y telefonía. | Foto: AFP

El servicio de internet y telefonía móvil volvió a funcionar en varias provincias de Afganistán, incluida la capital Kabul, luego de que el gobierno talibán suspendiera las telecomunicaciones durante 48 horas.

Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, es la primera vez que interrumpen las comunicaciones, lo que dejó a Afganistán totalmente incomunicado, incluso los vuelos en el aeropuerto de Kabul fueron anulados.

Afganos celebran regreso de las comunicaciones

Periodistas de AFP confirmaron que había señal de varios operadores móviles en las provincias de Kandahar, Khost, Ghazni y Herat. Durante la noche, cientos de afganos salieron a las calles de Kabul, donde resonaban las bocinas.

Sohrab Ahmadi, un repartidor de 26 años, contó que había perdido dos días de trabajo al no poder contactar con sus clientes a través de las aplicaciones con las que trabaja.

"La ciudad vuelve a estar viva", comentó, por su parte, Mohamad Tawab Farooqi, gerente de un restaurante de la capital.

Una mujer, que pidió el anonimato, manifestó su alegría porque, con la vuelta de la conexión, podía retomar los cursos a distancia en un país cuyo gobierno no permite que las mujeres estudien más allá de la primaria.

"Estoy tan aliviada. Respiro de nuevo. Las clases en línea son la única esperanza que les queda a las jóvenes afganas", comentó.

El gobierno talibán no ha emitido ningún comunicado

La confusión se apoderó de Afganistán la noche del 29 de septiembre de 2025, cuando el servicio de telefonía móvil e internet se interrumpió de forma repentina.

La mayoría de los negocios se paralizó, incluidos bancos, oficinas de correos y mercados, mientras que los hospitales tuvieron que funcionar sin acceso a los historiales de pacientes.

El masivo corte se produjo luego de que el gobierno comenzara a cortar las conexiones de internet de alta velocidad en algunas provincias para evitar el "vicio", por orden del líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada.

De momento, el gobierno talibán no hizo ningún comentario al respecto.