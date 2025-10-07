HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Daniel Noboa salió ileso de intento de asesinato tras ser atacado a balazos en el vehículo en el que viajaba

"Estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente", reveló la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, a la prensa y aseguró que Daniel Noboa salió ileso.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba. Foto: AFP
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba. Foto: AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobrevivió a un ataque a balazos mientras viajaba en su vehículo el martes por el sur del país, en medio de protestas indígenas contra su gobierno. El incidente ocurrió cuando la caravana presidencial se dirigía hacia la localidad andina de Cañar, donde Noboa tenía programada una participación en un acto público.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó que, afortunadamente, el mandatario no resultó herido, aunque el ataque subraya la creciente tensión y violencia relacionada con las manifestaciones que han marcado su gestión. "Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente", reveló Manzano.

Información en desarrollo

