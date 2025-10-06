HOYSuscripcion LR Focus

Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026 y resalta apoyo de Estados Unidos: "El rumbo correcto"

Javier Milei destacó que su gestión ha logrado reducir la inflación del 57 % al 31 % y reafirmó que su plan económico, centrado en el control del gasto, es el correcto para estabilizar la economía.

El mandatario argentino reiteró que mantendrá su programa económico y volvió a defender los resultados de su gestión. Foto: AFP.
El mandatario argentino reiteró que mantendrá su programa económico y volvió a defender los resultados de su gestión. Foto: AFP.

Javier Milei, presidente de Argentina, brindó una entrevista para el medio nacional LN+ en la que, junto a sus constantes acusaciones contra el krisnerismo, se refirió a la inflación dentro del país y la importancia del apoyo económico por parte de Estados Unidos. Dentro de las declaraciones realizadas, el mandatario le dio fecha de caducidad a la inflación dentro de la economía argentina.

"Nosotros, allá por septiembre u octubre de 2024, ya habíamos fijado la base monetaria amplia a mitad de año. Por eso digo: pasan 24 o 26 meses —según lo aprobado por la Universidad de Córdoba— y la inflación desaparece. Sé que a mitad del año que viene (2026), entre junio y agosto, la inflación desaparecerá en Argentina", afirmó el presidente argentino durante la entrevista con Luis Majul.

“No emitimos un mango. Veíamos la oferta (de dinero) fija y la demanda creciendo porque la Argentina se estaba recuperando. Bajamos el gasto público, eliminamos el déficit y la actividad se expandió”, añadió.

“El rumbo es el correcto" asegura Javier Milei

El mandatario argentino reiteró que mantendrá su programa económico y volvió a defender los resultados de su gestión. Milei aseguró que, pese a las dificultades, la inflación se ha reducido de niveles “explosivos” a una tasa anual del 30 %, y remarcó que la situación actual “es dura, pero el rumbo es el correcto”.

En esa línea, destacó que el control del gasto público, la eliminación del déficit y la coordinación con el Tesoro de Estados Unidos son pilares de su política económica, la cual —según dijo— apunta a la estabilización definitiva de la economía.

Además, el presidente destacó una mejora en los indicadores sociales tras la reducción de la inflación y la recuperación de la actividad económica desde mayo de 2024. Sostuvo que los salarios reales comenzaron a repuntar, que la gestión de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano fortaleció la asistencia a los sectores más vulnerables y que la pobreza “bajó del 57 % al 31 %”.

El kirchnerismo: el fantasma que atormenta a Milei

Milei acusó al kirchnerismo de intentar desestabilizar su gestión tras los primeros resultados económicos de su gobierno. Según dijo, cuando su administración comenzó a mostrar señales de recuperación, la oposición “decidió romper todo” para frenar el avance del plan oficial.

El mandatario sostuvo que esa resistencia política se evidenció en el Congreso, donde —afirmó— los legisladores kirchneristas “actúan en modo destituyente” con el objetivo de elevar el riesgo país y dificultar el acceso al financiamiento externo.

Tambien recordó las decisiones que tomó luego de que fracasara la propuesta de dolarización endógena. Relató que, tras analizar la persistencia del cepo cambiario, ordenó la “limpieza de las Lefis” para evitar una expansión monetaria descontrolada. Milei explicó que si los $20 billones de liquidez bancaria se hubieran liberado al mercado, “habría sido un desastre”. Aseguró que la medida fue clave para contener la inflación y sostuvo que, pese a las presiones políticas, su gobierno continuará priorizando la estabilidad macroeconómica.

"Estamos trabajando con el Tesoro norteamericano"

Milei confirmó que su equipo económico mantiene negociaciones directas con el Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para definir nuevos mecanismos de apoyo financiero.

Indicó que el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a Pablo Quirno, Federico Daza y Santiago Bausili, se encuentran en Washington trabajando en distintas alternativas, entre ellas un posible swap de monedas, la compra de bonos argentinos en los mercados secundarios y líneas de financiamiento directo. Milei subrayó que solo se comunicarán avances una vez que existan acuerdos concretos y que toda información no emitida oficialmente “es falsa”.

El mandatario recordó además su encuentro con Donald Trump y con el secretario del Tesoro estadounidense durante la Asamblea General de la ONU, donde —dijo— recibió respaldo político y económico para su programa de estabilización. Afirmó que prefirió no hacer anuncios en ese momento “por respeto a la seriedad del proceso” y defendió la reserva con la que actúa su gabinete económico.

Según Milei, el diálogo con Washington es parte de una estrategia de cooperación internacional destinada a consolidar la recuperación económica argentina y respaldar las reformas estructurales que su gobierno impulsa.

