El presidente Javier Milei transformó la presentación de su libro "La construcción del milagro" en un espectáculo musical en el Movistar Arena de Buenos Aires. Ante unos 15.000 seguidores, el mandatario argentino interpretó clásicos del rock nacional como "Demoliendo hoteles" de Charly García y "Panic show" de La Renga. El evento, que incluyó proyecciones de Donald Trump y ataques a Cristina Kirchner, se desarrolla en un momento complejo de su gestión, marcado por una severa crisis política en Argentina y el estancamiento económico.

La presentación del libro además coincide con la renuncia de José Luis Espert, principal candidato de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre. El economista oficialista abandonó la contienda electoral tras revelarse sus vínculos con Federico Machado, empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

Milei canta rock en medio de crisis política por renuncia de su candidato estrella

Vestido con una casaca de cuero negro, Javier Milei lideró lo que denominó la "banda presidencial" en un repertorio que incluyó una decena de canciones. El jefe de Estado cantó temas de Los Ratones Paranoicos, La Mississippi y versiones de Gilda y Sandro, en una clara evocación de sus actos de campaña de 2023. Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue su interpretación de "Hava Nagila", canción folclórica judía que el público acompañó con tibieza hasta que Milei arengó: "¡Vamos, que esto le molesta a la izquierda!".

El espectáculo musical presidencial funcionó como contrapunto a la adversa realidad política. Mientras Milei cantaba en el escenario, su estructura partidaria enfrentaba la deserción de su candidato más emblemático en la provincia de Buenos Aires, distrito que concentra más de la cuarta parte de los escaños en disputa.

La renuncia de Espert por vínculos con el narcotráfico fractura la estrategia electoral oficialista

La salida de José Luis Espert de la contienda electoral por los presuntos vínculos con narcotráfico obliga al oficialismo a reconfigurar su lista en Buenos Aires. El economista, que también abandonó la presidencia de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, mantenía relación con Federico "Fred" Machado, imputado por tráfico de drogas y lavado de dinero, según la justicia estadounidense.

La renuncia ocurre tras la derrota electoral que el oficialismo sufrió en las elecciones provinciales de Buenos Aires a principios de septiembre, donde los peronistas superaron por 13 puntos a los candidatos de La Libertad Avanza. Estos resultados alarmaron a los mercados y desataron una corrida cambiaria que apenas se contuvo con promesas de ayuda financiera desde Estados Unidos.

El "milagro" en duda: la economía argentina se estanca

Los indicadores económicos contradicen el optimismo del título del libro de Javier Milei. Aunque la inflación bajó de tres dígitos y la pobreza se redujo del 42% al 32%, la actividad económica registra una ligera contracción desde abril. El desempleo presenta un aumento sostenido y los salarios del sector privado mantienen su estancamiento desde principios de 2023. La recesión afecta especialmente a pequeños comerciantes, como Belén Aguilar, dueña de una chocolatería que decidió cerrar: "Las ventas cayeron alrededor de un 50% este año", reveló a Financial Times.

El modelo económico mileista logró un histórico superávit fiscal, pero con un costo social elevado. La devaluación del peso, la eliminación de subsidios y el desplome del consumo configuran un escenario donde, como señaló un panadero de La Plata, "la gente paga el pan con tarjeta de crédito". La prometida recuperación tarda en llegar, y las elecciones legislativas de octubre definirán la capacidad de Javier Milei para implementar las reformas que, según él, completarán el "milagro".