HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

Javier Milei convierte la presentación de su libro en un concierto de rock en plena crisis económica en Argentina

El presidente argentino presentó "La construcción del milagro" en el Movistar Arena ante 15.000 seguidores. El show ocurre tras la renuncia de José Luis Espert, su candidato estrella, por vínculos con narcotráfico.

Javier Milei presentó su libro "La construcción del milagro" en un espectáculo musical en el Movistar Arena de Buenos Aires ante 15.000 seguidores. Foto: AFP
Javier Milei presentó su libro "La construcción del milagro" en un espectáculo musical en el Movistar Arena de Buenos Aires ante 15.000 seguidores. Foto: AFP

El presidente Javier Milei transformó la presentación de su libro "La construcción del milagro" en un espectáculo musical en el Movistar Arena de Buenos Aires. Ante unos 15.000 seguidores, el mandatario argentino interpretó clásicos del rock nacional como "Demoliendo hoteles" de Charly García y "Panic show" de La Renga. El evento, que incluyó proyecciones de Donald Trump y ataques a Cristina Kirchner, se desarrolla en un momento complejo de su gestión, marcado por una severa crisis política en Argentina y el estancamiento económico.

La presentación del libro además coincide con la renuncia de José Luis Espert, principal candidato de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre. El economista oficialista abandonó la contienda electoral tras revelarse sus vínculos con Federico Machado, empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

PUEDES VER: Donald Trump habría autorizado ataques letales contra cárteles del narcotráfico, según CNN

lr.pe

Milei canta rock en medio de crisis política por renuncia de su candidato estrella

Vestido con una casaca de cuero negro, Javier Milei lideró lo que denominó la "banda presidencial" en un repertorio que incluyó una decena de canciones. El jefe de Estado cantó temas de Los Ratones Paranoicos, La Mississippi y versiones de Gilda y Sandro, en una clara evocación de sus actos de campaña de 2023. Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue su interpretación de "Hava Nagila", canción folclórica judía que el público acompañó con tibieza hasta que Milei arengó: "¡Vamos, que esto le molesta a la izquierda!".

El espectáculo musical presidencial funcionó como contrapunto a la adversa realidad política. Mientras Milei cantaba en el escenario, su estructura partidaria enfrentaba la deserción de su candidato más emblemático en la provincia de Buenos Aires, distrito que concentra más de la cuarta parte de los escaños en disputa.

PUEDES VER: A dos años del inicio de la guerra, Gaza sigue en ruinas mientras Israel y Hamás negocian el plan de Trump para la paz

lr.pe

La renuncia de Espert por vínculos con el narcotráfico fractura la estrategia electoral oficialista

La salida de José Luis Espert de la contienda electoral por los presuntos vínculos con narcotráfico obliga al oficialismo a reconfigurar su lista en Buenos Aires. El economista, que también abandonó la presidencia de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, mantenía relación con Federico "Fred" Machado, imputado por tráfico de drogas y lavado de dinero, según la justicia estadounidense.

La renuncia ocurre tras la derrota electoral que el oficialismo sufrió en las elecciones provinciales de Buenos Aires a principios de septiembre, donde los peronistas superaron por 13 puntos a los candidatos de La Libertad Avanza. Estos resultados alarmaron a los mercados y desataron una corrida cambiaria que apenas se contuvo con promesas de ayuda financiera desde Estados Unidos.

El "milagro" en duda: la economía argentina se estanca

Los indicadores económicos contradicen el optimismo del título del libro de Javier Milei. Aunque la inflación bajó de tres dígitos y la pobreza se redujo del 42% al 32%, la actividad económica registra una ligera contracción desde abril. El desempleo presenta un aumento sostenido y los salarios del sector privado mantienen su estancamiento desde principios de 2023. La recesión afecta especialmente a pequeños comerciantes, como Belén Aguilar, dueña de una chocolatería que decidió cerrar: "Las ventas cayeron alrededor de un 50% este año", reveló a Financial Times.

El modelo económico mileista logró un histórico superávit fiscal, pero con un costo social elevado. La devaluación del peso, la eliminación de subsidios y el desplome del consumo configuran un escenario donde, como señaló un panadero de La Plata, "la gente paga el pan con tarjeta de crédito". La prometida recuperación tarda en llegar, y las elecciones legislativas de octubre definirán la capacidad de Javier Milei para implementar las reformas que, según él, completarán el "milagro".

Notas relacionadas
Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026 y resalta apoyo de Estados Unidos: "El rumbo correcto"

Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026 y resalta apoyo de Estados Unidos: "El rumbo correcto"

LEER MÁS
Campaña electoral de Milei se debilita tras la salida de su candidato clave a diputado por vínculos con el narcotráfico

Campaña electoral de Milei se debilita tras la salida de su candidato clave a diputado por vínculos con el narcotráfico

LEER MÁS
"Nos estamos fundiendo": Crisis en Argentina deja a miles de pequeñas empresas al borde del colapso

"Nos estamos fundiendo": Crisis en Argentina deja a miles de pequeñas empresas al borde del colapso

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump rompe contacto diplomático con el régimen de Maduro en medio de tensiones militares en el Caribe, según NYT

Trump rompe contacto diplomático con el régimen de Maduro en medio de tensiones militares en el Caribe, según NYT

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Por primera vez, 4 universidades peruanas en top 100 de nuevo ranking de mejores universidades de América Latina y Caribe, según QS 2026

Por primera vez, 4 universidades peruanas en top 100 de nuevo ranking de mejores universidades de América Latina y Caribe, según QS 2026

LEER MÁS
Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

LEER MÁS
Derrumbe de edificio en Madrid deja al menos 3 heridos y 4 desaparecidos: "Están comprobando que faltan varios obreros"

Derrumbe de edificio en Madrid deja al menos 3 heridos y 4 desaparecidos: "Están comprobando que faltan varios obreros"

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Mundo

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

"Perú tiene un mayor desafío (que Chile) en términos de formalización laboral", asegura asesor ministerial chileno sobre las AFP

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025