Reino Unido planea endurecer las condiciones para obtener un permiso de residencia permanente

La lucha contra la inmigración es una de las prioridades del primer ministro británico. | Foto: AFP

Durante un evento en Liverpool, el gobierno del Reino Unido, dirigido por el Partido Laborista, anunció planes para endurecer las condiciones para obtener un permiso de residencia permanente.

Esta iniciativa es la última de una serie de medidas anunciadas por Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, quien tiene como prioridad luchar contra la inmigración irregular en el país

Para obtener el permiso de residencia deberás cumplir más requisitos

Según el proyecto, para obtener un permiso de residencia permanente, las personas deben haber ingresado legalmente al país. Asimismo, tendrán que tener un empleo, no tener antecedentes penales, cotizar a la seguridad social, contar con un nivel alto de inglés, no recibir ayudas sociales y realizar voluntariado a nivel local.

Actualmente, las personas que han trabajado durante cinco años en Reino Unido, ya pueden solicitar un permiso de residencia permanente. Con este beneficio, tienen derecho a vivir en el lugar, trabajar y recibir ayudas.

Este anuncio llega después de que la agrupación de extrema derecha Reform UK, que lidera las encuestas, prometiera eliminar el permiso de residencia permanente si llega al poder.

Reform UK, partido fundado por el político de derecha Nigel Farage, también busca obligar a los inmigrantes, incluidos los ya regularizados, a solicitar un visado cada cinco años.

Keir Starmer, actual primer ministro de Reino Unido, criticó duramente a Reform UK, calificando el proyecto del partido de extrema derecha de "inmoral" y "racista".

Lucha contra inmigración irregular

Desde hace varios meses, El gobierno de Keir Starmer multiplicó las medidas para luchar contra la inmigración, sobre todo la irregular.

Por ejemplo, se anunció que planea elevar el nivel educativo exigido para obtener un visado de trabajo y que aumentará de cinco a diez años de estancia el tiempo necesario para obtener un permiso de residencia permanente.

El año pasado, 163.000 personas obtuvieron un permiso de residencia permanente en Reino Unido, una cifra que aumentó un 35% respecto al año anterior.

Desde principios del 2025, más de 33.000 migrantes han llegado a las costas británicas en embarcaciones precarias, cruzando el Canal de la Mancha, que separa Inglaterra y Francia. Solo este fin de semana, 895 personas arribaron a Reino Unido, incluyendo 125 en un solo barco, algo nunca visto.