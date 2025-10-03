La Policía Antiterrorista británica identificó al presunto responsable del atentado ocurrido en una sinagoga de Manchester, Inglaterra, que dejó dos muertos y al menos tres personas heridas. Se trata de Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años con ascendencia siria.

Si bien aún no se ha concretado una identificación oficial, los investigadores sostienen que Al-Shamie sería quien perpetró el ataque. El hombre murió poco después del ataque tras recibir disparos por parte de agentes policiales, según confirmaron fuentes oficiales.

Identifican a Jihad Al-Shamie como autor de ataque a una sinagoga de Manchester

Jihad Al-Shamie, llegó al Reino Unido cuando era niño y obtuvo la ciudadanía británica en 2006. Durante el atentado, vestía un chaleco antibalas y portaba un cinturón que simulaba contener explosivos. Sin embargo, horas después, las autoridades confirmaron que el supuesto artefacto no funcionaba. "El chaleco que llevaba el sospechoso y tenía la apariencia de un artefacto explosivo era inoperativo", señaló la Policía de Manchester.

Asimismo, como parte de la investigación, se detuvo a tres personas presuntamente vinculadas al hecho: dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60. Las detenciones se realizaron bajo sospecha de estar involucradas en la planificación, comisión o facilitación de actos terroristas. De igual forma, las autoridades indicaron investigan las razones que motivaron el ataque. Además, señalaron que Al-Shamie no tenía antecedentes registrados en el programa británico de prevención antiterrorista ‘Prevent’.

El atentado terrorista cometido por Jihad Al-Shamie

Al promediar las 9:30 a.m. del último jueves, un ataque sacudió las inmediaciones de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, ubicada en el barrio de Crumpsall, al norte de Manchester. El atentado, ocurrido en la festividad de Yom Kippur, considerada la más importante del calendario judío, dejó un saldo trágico: dos personas perdieron la vida y al menos tres resultaron gravemente heridas.

De acuerdo con la Policía del Gran Mánchester, un vehículo embistió a varios transeúntes en las inmediaciones de la sinagoga. Además, un hombre fue atacado con un arma blanca. Pocos minutos después, los agentes armados intervinieron y abatieron al presunto agresor en la escena, Jihad Al-Shamie.

El Servicio de Ambulancias del Noroeste llegó a las 9:41 a. m. y brindó asistencia médica a las víctimas, quienes presentaban heridas tanto por arma blanca como por el impacto del atropello. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a agentes que apuntaban a un hombre tendido en el suelo y a otra persona inmóvil, con rastros de sangre en la cabeza.

Reacciones ante ataque terrorista en sinagoga

La familia de Jihad Al-Shamie expresó su “profunda conmoción y pesar” ante lo sucedido. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la familia del hombre de 35 años expresó su rechazo absoluto al acto violento y aseguró que desean desligarse totalmente de lo ocurrido. “Condenamos enérgicamente este atroz acto”, indicaron en el pronunciamiento.

“La noticia desde Manchester sobre el atentado terrorista contra una sinagoga judía ha sido un impacto profundo para nosotros. La familia Al-Shamie en el Reino Unido y en el extranjero condena firmemente este atroz acto, que tuvo como objetivo a civiles pacíficos e inocentes. Nos desvinculamos por completo de este ataque y expresamos nuestro profundo pesar por lo ocurrido", expresaron.

Por otra parte, la familia real británica, encabezada por el rey Carlos III, expresó su pesar ante lo ocurrido. “Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias”, señalaron. Asimismo, líderes internacionales como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también lamentaron profundamente la tragedia y enviaron sus condolencias a los afectados.