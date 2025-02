Escándalo $LIBRA: el memecoin que Milei promocionó, se desplomó e impactó en todo el mundo

A las 05:01 p.m. (ET) del 14 de febrero, el presidente de Argentina, Javier Milei, difundió un mensaje en la red social X que tuvo repercusión a nivel global. En él, promovió el memecoin $LIBRA, un activo digital cuya valoración depende de la confianza del mercado y su nivel de adopción.

El token, que en ese momento valía US$ 0,000001, subió en minutos a US$ 1 y alcanzó un máximo de US$ 5,2. Sin embargo, en sólo 11 horas, tras llegar a una capitalización de mercado de US$ 4,56 mil millones—es decir, la suma del valor de todas sus unidades en circulación—perdió más del 94% de su valor, según Dex Screener, una plataforma que rastrea precios y movimientos de criptomonedas en mercados descentralizados.

Hoy en día, aunque lo negó el presidente, se estima que más de 40.000 personas han registrado pérdidas superiores a los US$ 4.000 millones. Además, el presidente del país vecino está siendo investigado por abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, en un proceso a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano.

¿Qué es un memecoin?

Un memecoin es una moneda digital basada en un meme o una propiedad intelectual. Al reunir a una comunidad o representar una misión, las personas pueden darle valor al convertirlo en un activo que pueden comprar, vender o intercambiar. Su precio depende de cuánta gente lo apoye y lo haga popular.

Memecoins en una ciudad futurista. Foto: IA/La República

El colapso de $LIBRA

Desde el comienzo, la distribución de $LIBRA estuvo completamente manipulada. Un solo grupo controlaba más del 80% del suministro total, lo que les daba un poder absoluto para mover el precio a su conveniencia. Sin embargo, esta información nunca fue revelada al público, lo que hizo que muchos inversionistas compraran sin conocer el riesgo real.

Apenas tres horas después del lanzamiento, los insiders o personas con información privilegiada comenzaron a vender sus tokens en grandes cantidades, logrando retirar US$ 87,4 millones antes de que el precio colapsara. Como resultado, la oferta de tokens en el mercado aumentó drásticamente, generando una fuerte caída en su valor.

Pero la estrategia de los insiders no terminó ahí. En lugar de vender directamente en los exchanges, manipularon la liquidez del token usando Meteora, una plataforma financiera en la blockchain de Solana. Allí, añadieron grandes cantidades de $LIBRA, lo que hizo parecer que había mucha liquidez en el sistema.

El 80% de las personas con información privilegiada (verde) controlaba el precio memecoin $LIBRA. Fuente: Bubblemaps

Sin embargo, en lugar de dejar que el mercado funcionara de manera justa, retiraron los dólares digitales (stablecoins) y SOL (otra criptomoneda), que eran los fondos que respaldaban el token, dejando a $LIBRA sin soporte financiero real.

Para entenderlo mejor, imagina una casa de cambio donde la gente intercambia dinero. Los creadores de $LIBRA pusieron muchas monedas en circulación, pero antes de que los compradores pudieran cambiar su dinero de vuelta, vaciaron la caja fuerte y se llevaron todo el efectivo real. Cuando la gente quiso vender sus tokens, ya no había dinero disponible, lo que hizo que el precio se desplomara.

Esta jugada dejó al token sin suficiente respaldo financiero, lo que aceleró el colapso de su precio. Con cada venta, había menos liquidez para sostener el valor de $LIBRA, lo que llevó a una caída en línea recta.

Memecoin $LIBRA hoy. Foto: The Kobeissi Letter

Vínculos con Milei

El enlace compartido en la publicación de X dirigía a un formulario de Google del proyecto Viva La Libertad, patrocinado por KIP Network Inc., que habría sido creado poco antes del lanzamiento de $LIBRA de acuerdo con The Kobeissi Letter, una cuenta especializada en el análisis de los mercados de capitales globales.

“Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo. Queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado. ¡Gracias por ser parte de este gran inicio!”, se lee en su primer tweet del fatídico día.

Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que la sociedad aclaró desde su cuenta en X que el lanzamiento del token estuvo “completamente a cargo de la empresa Kelsier Ventures, representada por el empresario Hayden Davis”.

Javier Milei junto a Julian Peh, cofundador y CEO de KIP Protocol. Foto: Eduardo Garzón/X.

Para ese momento, ya circulaba una foto que mostraba a Javier Milei junto a Julian Peh, cofundador y CEO de KIP Protocol, durante una reunión en Argentina el 19 de octubre de 2024, en el marco del Tech Forum Argentina, lo que no disipó las sospechas.

Más tarde, ese mismo día, el propio Davis publicó un video en el que confirmaba que estaba detrás del lanzamiento del proyecto $LIBRA y que se desempeñaba como "asesor de Milei". Según él mismo admitió, logró captar la atención del presidente argentino debido a los vínculos directos de su familia con Donald Trump, lo que también explicaría su participación en el memecoin $MELANIA.

“A mi vino Davis y me propone esto, lo conocí en la fintech de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”, dijo Milei en el canal local Todo Noticias (TN).

Tras ello y las amenazas de muerte, Davis se habría mudado con su familia desde Dallas (Estados Unidos) y ahora su paradero es un misterio.

Selfie de Hayden Davis, el criptoempresario que lanzó $LIBRA, junto a Javier Milei. Foto: Javier Milei/X

Por último, está su rol como profesor en N&W Professional Traders. Esto cobra relevancia porque, antes de desaparecer, Davis mencionó en una entrevista con el canal de YouTube "Voidzilla" a los argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, quienes habrían participado en el desarrollo de $LIBRA.

Novelli es cofundador de la academia argentina de trading, dedicada a la formación en la compra y venta de activos financieros. En este contexto, se interpreta que el mandatario no puede afirmar, aunque lo haya hecho, que desconocía la tecnología detrás del token.

Cabe señalar en este punto que se ha desmentido la veracidad del afiche del FBI que muestra a Javier Milei como uno de los 10 fugitivos más buscados.

“Yo no lo promocioné, lo difundí” y “Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo, si vos sabías que tenía esas características?” son dos de las frases más viralizadas de Milei cuando se le pregunta por el caso $LIBRA.

El escándalo continuó luego de que se filtrara en X un fragmento no televisado de una entrevista para TN sobre el caso $LIBRA, en la que se interrumpe su respuesta relacionada con las acciones posteriores del gobierno.

Según se observa, el asesor presidencial, Santiago Caputo, habría intervenido para frenar la declaración. Posteriormente, el periodista Jonatan Viale, quien condujo la entrevista, admitió haber cedido a la presión para editar el contenido, afirmando: "Me faltó firmeza".

Santiago Caputo interrumpió la entrevista entre Javier Milei y el periodista Jonatan Viale. Foto: captura de pantalla

Impacto en el mundo cripto

“$LIBRA fue un evento desafortunado para la industria. Expuso muchos de los errores y malas prácticas que han ocurrido y siguen ocurriendo, especialmente con los memecoins”, apuntó ‘S’, seudónimo que usa el community lead del memecoin Neiro, en una entrevista en inglés para La República.

De acuerdo con ‘S’, independientemente de cuáles fueran las intenciones del presidente de Argentina al promover el token, el impacto fue mayor que en el caso $TRUMP y $MELANIA, donde también las personas con información privilegiada se enriquecieron, mientras la gente común quedó en la ruina.

El problema es que el escándalo proviene de personas con una gran reputación pública. Cuando la industria acapara titulares por estafas y fraudes, en lugar de destacar por su éxito e innovación, su credibilidad se ve afectada y tomará tiempo recuperar la confianza del público para que vuelva a ser vista con seriedad y respeto.

“La gente adoptará una perspectiva más crítica sobre los memecoins y esperará, e incluso exigirá, mayor transparencia por parte de quienes las lanzan y gestionan. Tomará un tiempo hasta que el mercado asimile esta nueva realidad, pero será para mejor”, afirmó ‘S’.

Referencia del memecoin $TRUMP. Foto: IA/La República

Por otro lado, destacó que $LIBRA dejó un efecto positivo al reforzar la imagen de proyectos con un historial de transparencia y apertura. Añadió que la controversia en torno a este token ha impulsado la búsqueda de alternativas de inversión con un historial sólido. En este contexto, mencionó a Neiro como un ejemplo, al ser gestionado por comunidades de habla inglesa, china, turca, brasileña, española, entre otras. Su valor recae en ellas.

“Creo que cuando las personas tienen miedo o están enojadas, la clave está en la educación. Latinoamérica tiene un gran potencial”, explicó ‘S’ sobre el impacto en Latinoamérica.

$LIBRA es una advertencia y una lección. Se pueden utilizar eventos como este para enseñar a las personas cómo abordar la industria, haciéndoles preguntas clave: ¿Qué significa realmente el lanzamiento de un nuevo token? ¿Quién está detrás de él? ¿Cómo se distribuye? ¿Hay mecanismos de abuso para generar ganancias indebidas?

Caso Argentina

Hoy, Argentina se posiciona como líder en la industria de América Latina con mayor cantidad de usuarios y volumen recibido del continente.

De acuerdo con Lemon Cash, principal billetera cripto del país, han presentado junto con la Cámara Argentina Fintech una propuesta de reforma tributaria que busca actualizar la normativa acompañando el crecimiento de la adopción de estos activos, fomentando la utilización de entornos regulados, con transparencia y seguridad para usuarios e inversores.

“Tuvimos un 2024 clave en el proceso regulatorio de la industria de los criptoactivos en Argentina. Se estableció una definición legal para los activos virtuales y se creó un registro nacional de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), requisito indispensable para operar en el país”, señalaron a La República desde Lemon.

Esta institucionalización permitió avances normativos como la posibilidad de constituir sociedades con capital en criptoactivos y la regularización fiscal de estos activos. Sin embargo, aún quedan desafíos por abordar para impulsar la siguiente ola de adopción del ecosistema cripto argentino y expandir sus casos de uso en distintos sectores. Como:

La tokenización de activos reales.

La reserva nacional estratégica en Bitcoin.

La propuesta tributaria crypto.

Zona Económica crypto: creación de nuevas sociedades tokenizadas con normativas específicas.

"En CryptoMKT, notamos un incremento en las consultas de usuarios preocupados por la seguridad de sus activos y el nivel de supervisión sobre el ecosistema. Sin embargo, al operar dentro de un marco de cumplimiento sólido y con prácticas de transparencia, logramos contener la incertidumbre y fortalecer la relación con nuestra comunidad", coincidió Maria Fernanda Juppet, CEO de CryptoMKT, para este diario.

Caso Perú

En el país, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) regula principalmente a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs) en términos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).

"La SBS lo que está regulando es principalmente el KYC AML, como se le conoce, que es el Know Your Customer y el Anti Money Laundering", señaló Gustavo Cam, CEO de Tulkit Pay, una billetera peruana multimoneda, a este diario.

Esto implica que los exchanges y operadores de criptomonedas deben identificar a sus usuarios finales y rastrear las transacciones para garantizar la transparencia.

Sin embargo, la legislación vigente no aborda de manera explícita la promoción de activos digitales, lo que deja un vacío en cuanto a la forma en que estos pueden ser publicitados. Esto se vuelve relevante en casos como $LIBRA, donde la difusión masiva por parte de una figura pública generó un aumento especulativo en su valor.

"Así como en las IPOs (Initial Public Offerings) de la bolsa de valores se exige información financiera detallada, en las ofertas iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) podría exigirse un disclosure similar", sugirió Cam.

Sin embargo, el carácter descentralizado de muchas criptomonedas complica su regulación. Esto significa que, aunque Perú imponga regulaciones más estrictas, los inversionistas podrían seguir participando en estos mercados a través de plataformas globales sin supervisión local.

En síntesis, aunque la industria de las criptomonedas mantiene perspectivas optimistas con Donald Trump al frente, aún es necesario avanzar en las regulaciones para proteger a los inversionistas y preservar el atractivo de lo que se presenta como el nuevo sistema financiero.