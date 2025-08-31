Más de 100 niños guatemaltecos permanecen en EE. UU. por fallo de Jueza Federal

Este domingo, una Jueza Federal bloqueó temporalmente el plan del Gobierno de Donald Trump para deportar a cientos de niños latinos a Guatemala, su país de origen. Los menores habrían llegado a EEUU sin sus padres, por lo que se encuentran bajo custodia de las autoridades locales. Por el momento, la decisión afecta directamente a 10 niños, cuya repatriación estaba prevista para hoy, 31 de agosto.

Sparkle L. Sooknanan ordenó que durante las dos semanas siguientes, estos menores, que oscilan entre los 10 y 16 años, deberán continuar con sus casos pendientes en los tribunales de inmigración. Según sus abogados, no se siguió el debido proceso, ya que se ignoraron las protecciones especiales que el gobierno americano otorga a los que no son mayores de edad.

Los niños guatemaltecos que podrían ser deportados

Sooknanan es una Jueza Federal del distrito de Columbia, Carolina del Sur. Ella firmó la orden para detener el proceso de deportación de 10 niños que es encontraban en su estado. Los abogados presentaron una demanda de más de 20 páginas donde solicitaban al Tribunal de Distrito detuvieran el accionar de las autoridades federales. Según sus representantes legales, los menores aún tienen pendientes la evaluación de sus casos en tribunales de inmigración, algo que va en contra de las leyes estadounidenses.

En la denuncia presentada a Sooknanan, los 10 niños demandantes expresan su temor de regresar a Guatemala, justificándolo con distintas razones. Uno de los abogados, en conversación con CNN, declaró que " Literalmente los sacaron de sus camas en medio de la noche, en un fin de semana festivo". Otras partes del país, como Arizona e Illinois, también están acudiendo a los jueces federales para bloquear el intento de deportación de los menores no acompañados.

¿Cuántos menores no acompañados se encuentran en EEUU?

Según los datos publicados por la Oficina de la Administración para Niños y Niñas de EEUU, en julio se registraron más de 2 mil menores no acompañados en el país. El proceso de deportación para ellos requiere de más observaciones, debido al Acuerdo Flores, con una vigencia de más de 30 años. Según este, los infantes indocumentados solo pueden permanecer en los centros de detención por 20 días y se le debe garantizar su seguridad.

Este intento de repatriación fue notificado mediante una carta por el senador por Oregon, Ron Wyden. Ante ello, el gobierno de Guatemala respondió que se encontraban abiertos a recibir a los cientos de menores que EEUU repatriaría. Asimismo, los abogados estatales sostuvieron que los menores no estaban siendo deportados, sino reunidos con sus padres o tutores, a pedido de ellos mismos.