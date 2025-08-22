Caos en Guatemala: pandilleros toman rehenes en cárceles durante nuevos motines

En el último motín causado por los reos, uno de los custodios falleció en la cárcel. | Foto: Barron's

Miembros de pandillas se amotinaron este viernes en dos cárceles de Guatemala y tomaron como rehenes a varios guardias y empleados civiles en 2 cárceles de Guatemala, tan solo una semana después de las revueltas en las que murió un vigilante, informó el gobierno.

El nuevo motín fue anunciado por el líder del ministerio de Gobernación, mediante una publicación en su cuenta de X. En ella, él señaló que la única intención que tienen los prisioneros es ser mediáticos para presionar al Estado. No obstante, enfatizó que la prioridad del Gobierno es seguir los protocolos para este tipo de situaciones y así garantizar la seguridad de todos.

Autoridades de Guatemala anuncian nuevos motines en cárceles

Las autoridades atribuyen los motines al reciente traslado de cabecillas de las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' a una prisión de máxima seguridad.

"El ministerio (de Gobernación) ya está en el caso del secuestro de estas personas por estos grupos detenidos, y confiamos en que lo va a resolver como se han resuelto en los anteriores", dijo a periodistas el presidente Bernardo Arévalo.

El ministro de la Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, precisó que los incidentes se registran en la cárcel de Fraijanes, en un poblado aledaño a la capital, y en Boquerón, 65 km al este de Ciudad de Guatemala.

"Los secuestros ocurridos hoy (viernes) son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes" trasladados al penal de máxima seguridad Renovación 1, dijo el ministro.

"Nuestra prioridad es proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden, sin ceder un solo paso ante estos criminales", añadió en su cuenta de X, sin precisar el número de retenidos, entre los que hay guardias y personal de una empresa que suministra los alimentos a los reos.

Jiménez afirmó que a pesar de los motines, los líderes pandilleros permanecerán en la cárcel de máxima seguridad.

Motines en cárceles de Guatemala

Los motines comenzaron después de que el 31 de julio cinco líderes de 'Barrio 18' y cinco de la 'Mara Salvatrucha' fueron reubicados en Renovación I, donde están aislados y sin acceso a teléfonos celulares.

La pandilla Barrio 18 y Mara Salvatrucha, esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos, se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y otros ciudadanos. Quienes se niegan a pagar son asesinados.

Tan solo el pasado sábado se logró retomar el control de ambas prisiones después de un motín que capturó a 6 rehenes y duró 3 días. Estos motines son el resultado del incremento de la violencia provocada por la lucha entre las pandillas juveniles que está presente desde enero. No obstante, Jímenez enfatizó que si bien en junio ha habido un descenso en los crímenes, esto es porque las pandillas ahora se están agrediendo entre sí.

Esas bandas también operan en Honduras, mientras que en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha encarcelado desde marzo de 2022 a miles de presuntos pandilleros amparado en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos, que denuncian una serie de detenciones arbitrarias.