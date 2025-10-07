HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La famosa torre que "crece" más de 10 cm en verano y vuelve a su tamaño original en invierno: visitada por turistas del mundo

La famosa torre puede 'crecer' hasta 17 cm en el verano. Fue construida para resistir variaciones térmicas, vientos y el tiempo. ¿Ya la visitaste?

Esta torre fue construida para resistir todo tipo de temperaturas y es muy visitada por los turistas del mundo.
Esta torre fue construida para resistir todo tipo de temperaturas y es muy visitada por los turistas del mundo. | Composición LR

Cada verano, una famosa torre y una de las maravillas de la ingeniería moderna experimenta un fenómeno curioso: "crece". Aunque el cambio es imperceptible para el ojo humano, las mediciones precisas muestran que su altura puede aumentar entre 15 y 17 centímetros durante los meses más calurosos del año.

La expansión de la torre es un ejemplo visible de cómo la ciencia y la ingeniería conviven en la arquitectura. Lejos de ser una anomalía, este cambio es una muestra del cuidado con que fue diseñada. La torre fue construida para resistir las variaciones térmicas, los vientos y el paso del tiempo, lo que demuestra que incluso las estructuras más firmes están en constante diálogo con la naturaleza.

PUEDES VER: La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

lr.pe

¿Cuál es la torre que "crece" en el verano?

La Torre Eiffel, en Francia, diseñada por Gustave Eiffel y sus ingenieros en 1889, está compuesta principalmente de hierro pudelado, un material que se dilata con el calor. Cuando aumenta la temperatura, las partículas del hierro se agitan más y ocupan más espacio, lo que causa una leve expansión vertical en toda la estructura. En los días soleados, la radiación solar puede elevar la temperatura del metal por encima de los 60 °C, lo que amplifica el efecto.

Este fenómeno, conocido como dilatación térmica, hace que la torre actúe casi como un termómetro gigante. En invierno, al descender las temperaturas, las partículas se contraen y la torre recupera su tamaño original. Además, la exposición desigual al sol provoca una ligera inclinación hacia el lado opuesto a la luz solar, un detalle que los ingenieros tuvieron que prever en su diseño.

PUEDES VER: El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

lr.pe

¿Qué otras torres 'crecer' en el verano, como la maravilla francesa?

La Torre Eiffel no es la única estructura que cambia con la temperatura; todas las construcciones metálicas lo hacen en mayor o menor medida.

  • Tokyo Tower (Japón): también inspirada en la Eiffel, puede expandirse entre 10 y 15 cm durante el verano.
  • Burj Khalifa (Dubái): con sus 828 m de altura, su estructura de acero y hormigón puede variar varios centímetros debido al calor extremo del desierto.
  • Empire State Building (EE.UU.): su esqueleto de acero puede dilatarse hasta 3 cm en los días más cálidos.
