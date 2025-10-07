HOYSuscripcion LR Focus

Derrumbe de edificio en Madrid deja al menos 3 heridos y 4 desaparecidos: "Están comprobando que faltan varios obreros"

Según informes, el edificio derrumbado en Madrid había recibido dictámenes desfavorables en las inspecciones técnicas de 2012 y 2022.

La búsqueda de los desaparecidos continúa en curso. El video del derrumbe en Madrid se viraliza en redes.
La búsqueda de los desaparecidos continúa en curso. El video del derrumbe en Madrid se viraliza en redes.

El martes 7 de octubre de 2025, un edificio en obras en la calle Hileras, en pleno centro de Madrid, España, sufrió el colapso parcial de su estructura y dejó al menos tres heridos y cuatro desaparecidos. El derrumbe ocurrió alrededor de las 13.00 horas, en una zona cercana a la Plaza de Ópera, lo que causó una intensa movilización de los servicios de emergencia.

El inmueble, de seis plantas y construido en 1965, estaba siendo rehabilitado para albergar un hotel de cuatro estrellas. Según informes, el edificio había recibido dos dictámenes desfavorables antes del colapso.

"Era todo polvo, no se podía ni respirar", dijo capataz de obra en Madrid

El derrumbe afectó principalmente a los obreros del edificio. Tres trabajadores resultaron heridos: uno fue trasladado al hospital con una fractura en la pierna, mientras que los otros dos presentaron contusiones y fueron atendidos por psicólogos del Samur debido al shock tras el colapso. Además, se reportaron cuatro desaparecidos: tres hombres y una mujer, todos ellos también miembro del equipo de la obra.

"No hemos podido ver nada, era todo polvo, no se podía ni respirar", dijo el capataz de las obras del edificio. Varios testigos también relataron cómo fueron esos minutos, a los que vincularon con un temblor. "Están comprobando que faltan varios obreros", dijo uno de los espectadores del derrumbe. La cifra de desaparecidos aún no es cierta, así como la de los heridos. Para el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se trataría de 10 heridos, “en su mayoría leves”, pero para la vicealcaldesa, Inma Sanz, son tres.

La cifra de heridos y desaparecidos aún no es precisa. Foto: AFP

La cifra de heridos y desaparecidos aún no es precisa. Foto: AFP

¿Para qué rehabilitaban el edificio antes de su derrumbe en Madrid?

Varios testigos compartieron sus momentos de pánico tras el derrumbe del edificio en Madrid. Una vecina del barrio describió el incidente como un "estruendo horroroso" en toda la zona. Otros residentes informaron haber sentido un fuerte temblor y observar una densa nube de polvo que se desplazaba por la calle.

El edificio afectado, ubicado en el número 4 de la calle Hileras, estaba siendo rehabilitado para convertirse en un hotel de cuatro estrellas. Según informes, el inmueble recibió dictámenes desfavorables en las inspecciones técnicas de 2012 y 2022, lo que aumentó la preocupación sobre su estado estructural previo al colapso.

Escombros tras el derrumbe del edificio en Madrid, España. Foto: El País

Escombros tras el derrumbe del edificio en Madrid, España. Foto: El País

