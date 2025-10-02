HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Putin desmiente que Rusia quiera atacar la OTAN y advierte una 'histeria antirusia': "Es imposible creérselo"

Putin también descalificó la narrativa de un posible ataque de Rusia a la OTAN, considerándola como una "tontería" y cuestionó la sinceridad de quienes propagan esta idea en Europa.

Putin advirtió que las élites de Europa intentan ocultar sus propias fracturas internas apelando a un recurso histórico. Foto: Composición LR/AFP.
Putin advirtió que las élites de Europa intentan ocultar sus propias fracturas internas apelando a un recurso histórico. Foto: Composición LR/AFP.

En la inauguración del XXII Foro Internacional de Discusiones Valdái, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dirigió fuertes críticas a los gobiernos occidentales por insistir en presentar a su país como una supuesta amenaza. Según el mandatario, esta narrativa busca convencer a las poblaciones europeas y norteamericanas de un peligro inexistente, lo que, a su juicio, responde a intereses políticos internos.

Putin advirtió que las élites de Europa intentan ocultar sus propias fracturas internas apelando a un recurso histórico: la construcción de Rusia como enemigo. Señaló que los líderes europeos procuran mantener una unidad frágil “no mediante la solución efectiva de sus problemas internos, sino a costa de inflar la imagen de un enemigo habitual, inventado hace ya siglos”.

PUEDES VER: Israel declarará "terroristas" a quienes permanezcan en la Ciudad de Gaza y limitará su circulación

"¿Rusia se prepara para atacar a la OTAN? Es imposible creérselo"

Putin cuestionó abiertamente a los gobiernos occidentales que difunden la idea de que Rusia prepara un ataque contra la OTAN. El mandatario calificó esta narrativa como una “tontería imposible de creer” y sugirió que quienes la sostienen son o bien incompetentes o deshonestos, ya que —según afirmó— ni ellos mismos creen en esa versión, pero la utilizan para persuadir a sus ciudadanos.

"¿De veras creen en lo que dicen, que Rusia se prepara para atacar a la OTAN? Y es imposible creérselo, aunque intentan convencer a su propia gente", indicó. "Sinceramente, dan ganas de decir: cálmense, duerman tranquilos, ocúpense, por fin, de sus propios problemas. Miren lo que ocurre en las calles de las ciudades europeas", añadió el mandatario.

Putin recordó que Rusia buscó en dos ocasiones integrarse a la OTAN para construir un supuesto espacio de seguridad compartido y superar la confrontación entre bloques: la primera en 1954, bajo la Unión Soviética, y la segunda en el año 2000.

Putin denuncia una supuesta 'histeria antirusia' en Europa

El mandatario ruso señaló que gran parte de los ciudadanos europeos no comprende por qué deben vivir bajo la idea de un temor constante hacia Rusia, ni por qué se les exige aceptar sacrificios que afectan directamente sus intereses. Según el mandatario, estas medidas, presentadas como necesarias para confrontar a Moscú, han terminado por perjudicar a la propia población al imponer ajustes económicos y políticos que no responden a sus verdaderas necesidades.

Putin criticó además a las élites políticas de la Unión Europea, a quienes acusó de mantener un clima de “histeria” al repetir de forma constante que una guerra con Rusia estaría cerca. El presidente cuestionó la veracidad de este discurso y expresó que resulta difícil creer que los dirigentes europeos realmente confíen en esa narrativa, insinuando que se trata de un recurso propagandístico.

