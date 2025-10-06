Israel y Hamás negocian en Egipto el fin de la guerra en Gaza tras dos años de conflicto

Israel y Hamás sostendrán negociaciones indirectas en Egipto para poner fin a casi dos años de guerra en Gaza y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a las delegaciones a avanzar "rápido".

El movimiento islamista e Israel respondieron positivamente a la propuesta de Donald Trump para un cese de los combates y la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza, a cambio de palestinos presos en cárceles israelíes.

Buscan coordinar una tregua temporal

Las conversaciones indirectas en el balneario de Sharm el Sheij buscan cerrar los detalles sobre el plan para acabar con este conflicto que estalló tras el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Donald Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

Jalil Al Hayya, el negociador jefe del movimiento palestino Hamás, se reunirá con mediadores de Egipto y Qatar en la ciudad de El Cairo, indicó un alto responsable del grupo.

Las conversaciones seguirán luego en la ciudad de Sharm el Sheij para determinar la fecha de una tregua temporal y crear las condiciones para liberar 47 rehenes retenidos en Gaza a cambio de cientos de presos palestinos.

Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), declaró que sus equipos están preparados para ayudar a reunir a los rehenes y presos con sus familias.

Donald Trump pide que se muevan rápido

Donald Trump celebró las conversaciones positivas con Hamás y con aliados de todo el mundo, incluyendo países árabes y musulmanes.

"Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido", escribió el presidente en su red Truth Social.

Por su parte, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, elogió el plan de Donald Trump y aseguró que es el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que la delegación de su gobierno saldrá rumbo a Egipto y expresó su esperanza de que los rehenes puedan ser liberados en los próximos días.

En representación de la Casa Blanca, Donald Trump habría enviado a Egipto a su yerno Jared Kushner y a su emisario para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Sigues las explosiones en Gaza

Pese a que Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, instaron a Israel a detener los bombardeos en el territorio, imágenes de AFP mostraron explosiones en Gaza, con columnas de humo en el horizonte.

"No se pueden liberar rehenes en medio de los ataques" dijo Rubio. Una fuente palestina cercana a Hamás indicó que solo detendrán sus operaciones militares cuando Israel cese los bombardeos y retire sus tropas de Ciudad de Gaza.

"Ha habido una clara disminución en el número de bombardeos aéreos. Los tanques y vehículos militares se han retirado un poco, pero creo que se trata de una maniobra táctica y no de una retirada", dijo Muin Abu Rajab, un habitante de 40 años.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, advirtió a sus tropas en Gaza que, en caso llegaran a fracasar las negociaciones retomarán los combates.