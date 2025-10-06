HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

Israel y Hamás negocian en Egipto el fin de la guerra en Gaza tras dos años de conflicto

Las conversaciones buscan coordinar un cese de hostilidades y la liberación de rehenes. Por su parte, Donald Trump urgió a las delegaciones a avanzar rápido con la implementación de su plan de paz.

Conflicto entre Israel y Hamás podría terminar luego de 2 años.
Conflicto entre Israel y Hamás podría terminar luego de 2 años. | Foto: AFP

Israel y Hamás sostendrán negociaciones indirectas en Egipto para poner fin a casi dos años de guerra en Gaza y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a las delegaciones a avanzar "rápido".

El movimiento islamista e Israel respondieron positivamente a la propuesta de Donald Trump para un cese de los combates y la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza, a cambio de palestinos presos en cárceles israelíes.

PUEDES VER: Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza previo a encuentro indirecto con Israel en Egipto

lr.pe

Buscan coordinar una tregua temporal

Las conversaciones indirectas en el balneario de Sharm el Sheij buscan cerrar los detalles sobre el plan para acabar con este conflicto que estalló tras el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Donald Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

Jalil Al Hayya, el negociador jefe del movimiento palestino Hamás, se reunirá con mediadores de Egipto y Qatar en la ciudad de El Cairo, indicó un alto responsable del grupo.

Las conversaciones seguirán luego en la ciudad de Sharm el Sheij para determinar la fecha de una tregua temporal y crear las condiciones para liberar 47 rehenes retenidos en Gaza a cambio de cientos de presos palestinos.

Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), declaró que sus equipos están preparados para ayudar a reunir a los rehenes y presos con sus familias.

PUEDES VER: Israel sigue atacando Gaza pese a anunciar que aplicaría la primera fase del plan de Trump para liberar rehenes

lr.pe

Donald Trump pide que se muevan rápido

Donald Trump celebró las conversaciones positivas con Hamás y con aliados de todo el mundo, incluyendo países árabes y musulmanes.

"Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido", escribió el presidente en su red Truth Social.

Por su parte, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, elogió el plan de Donald Trump y aseguró que es el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que la delegación de su gobierno saldrá rumbo a Egipto y expresó su esperanza de que los rehenes puedan ser liberados en los próximos días.

En representación de la Casa Blanca, Donald Trump habría enviado a Egipto a su yerno Jared Kushner y a su emisario para Oriente Medio, Steve Witkoff.

PUEDES VER: Alto Comisionado de la ONU asegura que plan de Trump es "vital" para acabar con la miseria en Gaza "de una vez por todas"

lr.pe

Sigues las explosiones en Gaza

Pese a que Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, instaron a Israel a detener los bombardeos en el territorio, imágenes de AFP mostraron explosiones en Gaza, con columnas de humo en el horizonte.

"No se pueden liberar rehenes en medio de los ataques" dijo Rubio. Una fuente palestina cercana a Hamás indicó que solo detendrán sus operaciones militares cuando Israel cese los bombardeos y retire sus tropas de Ciudad de Gaza.

"Ha habido una clara disminución en el número de bombardeos aéreos. Los tanques y vehículos militares se han retirado un poco, pero creo que se trata de una maniobra táctica y no de una retirada", dijo Muin Abu Rajab, un habitante de 40 años.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, advirtió a sus tropas en Gaza que, en caso llegaran a fracasar las negociaciones retomarán los combates.

Notas relacionadas
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza previo a encuentro indirecto con Israel en Egipto

Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza previo a encuentro indirecto con Israel en Egipto

LEER MÁS
Israel sigue atacando Gaza pese a anunciar que aplicaría la primera fase del plan de Trump para liberar rehenes

Israel sigue atacando Gaza pese a anunciar que aplicaría la primera fase del plan de Trump para liberar rehenes

LEER MÁS
Netanyahu advierte a Hamás y a su grupo terrorista: “Será desarmado o por el plan de Trump o por nosotros”

Netanyahu advierte a Hamás y a su grupo terrorista: “Será desarmado o por el plan de Trump o por nosotros”

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al delicioso arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al delicioso arroz chaufa

LEER MÁS
China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

Paro de transportistas EN VIVO hoy lunes 6 de octubre: PNP obstaculiza caravana de buses en protesta por extorsión y asesinatos

Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Mundo

Daniel Noboa advierte que aplicará la ley “como delincuentes” a quienes intenten tomar Quito durante las protestas por el diésel

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Donald Trump declara a ciudades gobernadas por demócratas como 'zonas de guerra' para justificar envío de tropas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025