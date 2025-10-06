Ayer, en un debate vicepresidencial en Bolivia, se vieron reflejadas las carencias en cuanto a propuestas. | Composición LR

Ayer, en un debate vicepresidencial en Bolivia, se vieron reflejadas las carencias en cuanto a propuestas. | Composición LR

Bolivia vive momentos de incertidumbre no solo por la escasez de combustible y la crisis económica, sino también por la cercanía de una segunda vuelta electoral marcada por tensiones entre integrantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza Libre, representados en la candidatura presidencial por Rodrigo Paz Pereira y Jorge 'Tuto' Quiroga, respectivamente.

Este domingo, Juan Pablo Velasco y Edman Lara participaron en un debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, en el que predominó, más que la exposición de propuestas concretas, un cruce de acusaciones entre ambos integrantes de fórmula. El evento fue catalogado por medios locales y ciudadanos como un “debate pobre” y “carente de propuestas”.

Elecciones en Bolivia: el debate vicepresidencial deja críticas por falta de propuestas

Pese a la expectativa generada por los binomios presidenciales, Edman Lara (Alianza Libre) y Juan Pablo Velasco (Partido Demócrata Cristiano) se dedicaron a atacarse mutuamente frente a cámaras y a repetir ideas.

Lara, compañero de fórmula de Rodrigo Paz, le recordó a Velasco una publicación en redes sociales, realizada hace 15 años, en la que este último expresó comentarios racistas hacia personas del occidente del país.

"Tú atentaste de forma racista y hasta ahora no tienes la humildad ni la capacidad de pedir perdón. En cambio, yo sí", agregó.

En réplica a las acusaciones de Lara, Velasco celebró “el acto de grandeza” de su oponente al pedir disculpas, y aseguró que él solo pide disculpas por lo que hace. Con ello, aludió a que los comentarios racistas no fueron de su autoría y que los tuits serán aclarados próximamente.

Si en algo coincidieron ambos candidatos a la vicepresidencia fue en su propuesta de empoderar la agroindustria, con la meta de convertir a Bolivia en un "Paraguay 2.0". Sin embargo, expertos como Ricardo Calla —en declaraciones citadas por RFI— advierten que una industria empoderada puede contribuir al aumento de la deforestación.

Unión Europea observará la segunda vuelta presidencial en Bolivia

La segunda vuelta presidencial en Bolivia será supervisada por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Según un comunicado oficial difundido por la entidad el último viernes, se indicó que “se busca una evaluación independiente e imparcial”, con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana y contribuir a que la jornada electoral se desarrolle en un clima de normalidad, transparencia y respeto a los derechos fundamentales.

Cabe resaltar que, por primera vez en su historia, los ciudadanos de Bolivia acudirán a una segunda vuelta presidencial. Aunque este mecanismo fue incorporado en la Constitución de 2009, no se había aplicado hasta el actual proceso electoral.

Bajo esta premisa, 7,5 millones de bolivianos en el país y casi 370.000 en el extranjero están habilitados para participar en una jornada histórica que definirá al próximo binomio gobernante.