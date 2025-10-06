HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza
Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     Hamás muestra disposición a detener la guerra en Gaza     
Mundo

Elecciones en Bolivia bajo tensión mientras crecen las acusaciones en la recta final hacia la segunda vuelta

A dos semanas de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, Bolivia vive la antesala de sus elecciones con un debate intenso entre Edman Lara y Juan Pablo Velasco, candidatos a la vicepresidencia.

Ayer, en un debate vicepresidencial en Bolivia, se vieron reflejadas las carencias en cuanto a propuestas.
Ayer, en un debate vicepresidencial en Bolivia, se vieron reflejadas las carencias en cuanto a propuestas. | Composición LR

Bolivia vive momentos de incertidumbre no solo por la escasez de combustible y la crisis económica, sino también por la cercanía de una segunda vuelta electoral marcada por tensiones entre integrantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza Libre, representados en la candidatura presidencial por Rodrigo Paz Pereira y Jorge 'Tuto' Quiroga, respectivamente.

Este domingo, Juan Pablo Velasco y Edman Lara participaron en un debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, en el que predominó, más que la exposición de propuestas concretas, un cruce de acusaciones entre ambos integrantes de fórmula. El evento fue catalogado por medios locales y ciudadanos como un “debate pobre” y “carente de propuestas”.

PUEDES VER: Fallece piloto peruano en entrenamiento tras choque de avionetas en accidente aéreo en Bolivia

lr.pe

Elecciones en Bolivia: el debate vicepresidencial deja críticas por falta de propuestas

Pese a la expectativa generada por los binomios presidenciales, Edman Lara (Alianza Libre) y Juan Pablo Velasco (Partido Demócrata Cristiano) se dedicaron a atacarse mutuamente frente a cámaras y a repetir ideas.

Lara, compañero de fórmula de Rodrigo Paz, le recordó a Velasco una publicación en redes sociales, realizada hace 15 años, en la que este último expresó comentarios racistas hacia personas del occidente del país.

"Tú atentaste de forma racista y hasta ahora no tienes la humildad ni la capacidad de pedir perdón. En cambio, yo sí", agregó.

En réplica a las acusaciones de Lara, Velasco celebró “el acto de grandeza” de su oponente al pedir disculpas, y aseguró que él solo pide disculpas por lo que hace. Con ello, aludió a que los comentarios racistas no fueron de su autoría y que los tuits serán aclarados próximamente.

Si en algo coincidieron ambos candidatos a la vicepresidencia fue en su propuesta de empoderar la agroindustria, con la meta de convertir a Bolivia en un "Paraguay 2.0". Sin embargo, expertos como Ricardo Calla —en declaraciones citadas por RFI— advierten que una industria empoderada puede contribuir al aumento de la deforestación.

PUEDES VER: Estos son los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top

lr.pe

Unión Europea observará la segunda vuelta presidencial en Bolivia

La segunda vuelta presidencial en Bolivia será supervisada por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Según un comunicado oficial difundido por la entidad el último viernes, se indicó que “se busca una evaluación independiente e imparcial”, con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana y contribuir a que la jornada electoral se desarrolle en un clima de normalidad, transparencia y respeto a los derechos fundamentales.

Cabe resaltar que, por primera vez en su historia, los ciudadanos de Bolivia acudirán a una segunda vuelta presidencial. Aunque este mecanismo fue incorporado en la Constitución de 2009, no se había aplicado hasta el actual proceso electoral.

Bajo esta premisa, 7,5 millones de bolivianos en el país y casi 370.000 en el extranjero están habilitados para participar en una jornada histórica que definirá al próximo binomio gobernante.

Notas relacionadas
Fallece piloto peruano en entrenamiento tras choque de avionetas en accidente aéreo en Bolivia

Fallece piloto peruano en entrenamiento tras choque de avionetas en accidente aéreo en Bolivia

LEER MÁS
Estos son los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top

Estos son los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top

LEER MÁS
Un país de Sudamérica cedió el 45% de su territorio a Perú y otros 4 países del continente: perdió casi todas sus guerras

Un país de Sudamérica cedió el 45% de su territorio a Perú y otros 4 países del continente: perdió casi todas sus guerras

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en el top 40

LEER MÁS
Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

LEER MÁS
Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Mundo

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025