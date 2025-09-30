HOYSuscripcion LR Focus

ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Mundo

EE.UU. impone aranceles a las importaciones de madera a partir del 14 de octubre

Los nuevos aranceles de Donald Trump también afectarán a muebles de cocina y tocadores, con un incremento del 50% en enero de 2026. Se espera un trato preferencial para Reino Unido, Japón y la UE.

Los artículos de madera para el hogar se verán afectados por los aranceles.
Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso una serie de aranceles a las importaciones de madera que entrarán en vigor a partir del próximo 14 de octubre de 2025.

La Casa Blanca anunció un arancel global del 10% a las importaciones de madera blanda. También fijó una tarifa aduanera global del 25% a los muebles tapizados, que aumentará al 30% desde el 1 de enero de 2026.

Muebles para el hogar también son afectados

Los materiales para la renovación del hogar fueron los más afectados en la última ronda de gravámenes estadounidenses a las importaciones, que incluyó un arancel global del 25% a los muebles de cocina y tocadores, que aumentará al 50% el 1 de enero.

Algunas economías con mejores tasas arancelarias, como el Reino Unido, la Unión Europea y Japón, se prevé que disfruten de un trato más favorable que refleje los términos de sus acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Los gravámenes aduaneros impuestos por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca provocaron cuestionamientos legales y críticas tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, desde propietarios de pequeñas empresas hasta miembros del Congreso.

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos orales sobre la legalidad de los aranceles globales de Donald Trump el 5 de noviembre de 2025

La madera es un material importante para EE.UU.

El gobierno de Donald Trump afirmó que los aranceles a la madera buscan atender una amenaza para la seguridad nacional, en parte porque la madera desempeña un papel vital en la construcción civil y la infraestructura militar.

"Las cadenas de suministro extranjeras y los grandes exportadores satisfacen cada vez más la demanda estadounidense, lo que crea vulnerabilidades en caso de interrupciones", señalan

La Casa Blanca también señaló que los socios comerciales que negocian con Estados Unidos podrían conseguir una alternativa a los aumentos arancelarios pendientes.

