El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que aplicará un arancel del 100% a las películas extranjeras. Con esta medida busca impedir que otros países continúen, según sus palabras, “robando” del negocio del cine y, al mismo tiempo, reforzar la producción cinematográfica en Estados Unidos.

"Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran ‘un caramelo a un niño’. (…) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de EE.UU.", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump ya había advertido que impondría aranceles a las películas hechas fuera de EE.UU.

En mayo pasado, el presidente Trump ya había anticipado su intención de aplicar un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos. En ese momento, ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, para que comenzara a trabajar en la implementación de esta medida.

“¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”, expresó en una publicación en redes sociales, donde también manifestó su preocupación por el futuro del cine nacional, al considerar que la industria “está muriendo rápidamente”.

Por otra parte, el republicano volvió a lanzar críticas contra el gobernador de California, Gavin Newsom, a quien calificó de "débil e incompetente". Según Trump, California, estado que alberga a Hollywood que es considerado el corazón del cine estadounidense, ha sido "especialmente afectado".

Aún no se tiene fecha para la aplicación de aranceles a las películas extranjeras

Donald Trump aún no ha precisado cómo piensa aplicar los aranceles a las producciones cinematográficas extranjeras ni ha definido desde cuándo entrarían en vigor. Tampoco ha especificado si la medida afectará exclusivamente a las películas proyectadas en salas de cine o también en las películas que dan en las plataformas de streaming.

Desde su regreso al poder, el magnate ha intensificado una ofensiva comercial contra naciones aliadas, imponiendo tarifas que oscilan entre el 10% y el 50%. En particular, ha sancionado a India por la compra de petróleo ruso, mientras que en el caso de Brasil, las medidas punitivas se han vinculado con la condena judicial del expresidente Jair Bolsonaro.

Trump anuncia aranceles del 100% a medicamentos no fabricados en EE.UU.

El último jueves, Donald Trump informó que Estados Unidos aplicará un arancel del 100% a los medicamentos producidos fuera de su país. La medida, que entrará en vigor el 1 de octubre, abarcará principalmente los fármacos de marca o patentados. Según el mandatario, únicamente las compañías que trasladen sus fábricas al territorio estadounidense quedarán exentas de estos gravámenes.

Entre los mercados más golpeados por esta nueva ola de aranceles se encontraría los procedentes de Europa. De acuerdo con la federación europea de industrias farmacéuticas (Efpia), estas tarifas a los medicamentos "crearía la peor de las situaciones", pues el aumento de impuestos aumentará el costo de fabricación, perturbará las cadenas de suministro e impedirá obtengan su tratamiento.

La aplicación de nuevos aranceles por parte de la administración de Trump no solo se limitó a los medicamentos. Gravámenes del 25% serán aplicados contra camiones pesados, mientras que los gabinetes de cocina y tocadores de baño recibirán el 50%, y los muebles tapizados el 30% extra.