Estados Unidos sigue encabezando el ranking mundial de deuda nacional, con un monto superior a los US$36 billones, que aumenta aproximadamente un billón cada tres meses. Esta cifra equivale a más del 120 % del producto interno bruto del país y evidencia décadas de déficit fiscal, además de gastos extraordinarios como los ocasionados por la pandemia de COVID-19.

El incremento de la deuda ha encendido alertas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Moody’s, la agencia calificadora, advirtió recientemente sobre los riesgos para la estabilidad fiscal, mientras el Congreso discute la posible ampliación de recortes tributarios que podrían añadir hasta 5 billones de dólares a la deuda nacional.

EE. UU. suma un billón de dólares a su deuda cada tres meses. Foto: AlJazeera

¿Quiénes y qué países son los principales tenedores de la deuda estadounidense y qué proporción poseen?

De los US$36,2 billones de deuda, US$ 27,2 billones (75 %) están en manos de entidades estadounidenses. Entre ellas:

Inversores privados y fondos de pensiones: US$15,16 billones (42 %).

Agencias gubernamentales y fideicomisos intragubernamentales: US$ 7,36 billones (20 %).

Reserva Federal: US$ 4,63 billones (13 %).

A nivel individual, Warren Buffett figura como el mayor tenedor no gubernamental, con 314.000 millones en letras del Tesoro.

El 25 % restante, equivalente a US$ 9,05 billones, está en manos de inversores extranjeros. Su distribución es la siguiente:

Japón: US$ 1,13 billones.

US$ 1,13 billones. Reino Unido: US$ 779.300 millones, convirtiéndose en marzo en el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro fuera de EE. UU., por delante de China.

US$ 779.300 millones, convirtiéndose en marzo en el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro fuera de EE. UU., por delante de China. China: US$ 765.400 millones.

US$ 765.400 millones. Islas Caimán: US$ 455.300 millones, en gran parte debido a su condición de paraíso fiscal.

US$ 455.300 millones, en gran parte debido a su condición de paraíso fiscal. Canadá: US$ 426.200 millones.

¿Por qué Estados Unidos posee la deuda nacional más elevada del mundo?

La deuda estadounidense aumenta cuando el gobierno gasta más de lo que recauda mediante impuestos y otros ingresos. Este desequilibrio genera un déficit que debe cubrirse mediante préstamos. Para controlar el endeudamiento, el Congreso establece un límite legal, conocido como "techo de la deuda", que ha sido modificado 78 veces desde 1960 para autorizar nuevas emisiones de bonos y cumplir con obligaciones como seguridad social, salud y defensa.

Eventos excepcionales, como la pandemia de COVID-19, también elevaron el déficit federal, que en 2020 alcanzó casi el 15 % del PIB. En contraste, durante la presidencia de Bill Clinton se registraron superávits gracias a condiciones económicas favorables y mayores ingresos fiscales. Estos ejemplos demuestran que el tamaño de la deuda depende tanto de las políticas de gasto como de la coyuntura económica.