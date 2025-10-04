Venezuela resalta en el ranking de QS 2026 con 9 universidad, de las cuales 4 están en top 100. | Composición LR

Nueve universidades de Venezuela han sido reconocidas en el QS World University Rankings 2026 para América Latina y el Caribe. Este ranking fue elaborado por la firma británica Quacquarelli Symonds, que incluye un total de 429 universidades de la región. Las casas de estudio venezolanas lograron posicionarse entre las mejores de la región pese a los retos del contexto nacional.

Son 4 universidades venezolanas que aparecen en el top 100 de QS 2026. Este reconocimiento es un reflejo del esfuerzo constante de las casas de estudio del país para mantenerse competitivas a nivel regional. Entre los aspectos que se evalúan están la cantidad de publicaciones por facultad, la reputación académica y la empleabilidad de los egresados.

Top 3 de mejores universidades venezolanas. Foto: QS 2026



¿Cuáles son las 9 mejores universidades de Venezuela, según QS 2026?

Universidad Central de Venezuela (UCV) – puesto 35 con una puntuación de 68.3

– puesto 35 con una puntuación de 68.3 Universidad Simón Bolívar (USB) – puesto 54 con una puntuación de 60.3

– puesto 54 con una puntuación de 60.3 Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) – puesto 78 con una puntuación de 53.2

– puesto 78 con una puntuación de 53.2 Universidad de Los Andes (ULA), Mérida – puesto 84 con una puntuación de 51

– puesto 84 con una puntuación de 51 Universidad del Zulia – puesto 125 con una puntuación de 40.3

– puesto 125 con una puntuación de 40.3 Universidad Metropolitana (Unimet) – rango 161-170

– rango 161-170 Universidad de Carabobo – rango 201-250

– rango 201-250 Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín de Maracaibo – Puesto 401

– Puesto 401 Universidad Tecnológica del Centro – Rango 401

La mejor universidad venezolana y su desempeño en rankings anteriores

La Universidad Central de Venezuela (UCV) sigue siendo la principal institución educativa del país tras ocupar el puesto 35 en el ranking QS 2026 para América Latina y el Caribe. Esta destacada posición refleja su reputación académica y las oportunidades que brindan a sus egresados en el ámbito laboral.

En el ranking global de universidades QS 2025, la UCV se situó entre los puestos 731-740, destacándose por su reputación académica y la empleabilidad de sus egresados, aunque la situación en Venezuela sigue siendo compleja.

En cuanto a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), otra de las principales casas de estudio del país, también logró mantenerse en el top. En el QS World Ranking 2025, estuvo entre los puestos 901-950, en las categorías de Reputación Académica y Reputación entre Empleadores.

Los 10 países con más universidades clasificadas en QS 2026

De acuerdo al QS World University Rankings para Latinoamérica y el Caribe, Brasil ha sorprendido con un gran aumento. A comparación del año pasado, ahora 34 universidades se han sumado y casi duplica el total de México y Colombia.