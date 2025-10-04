HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Streamer con cáncer de EE.UU. pierde US$ 30 mil que ahorró para su tratamiento tras instalar un videojuego con virus

El streamer de Estados Unidos 'RastaLand' denunció la pérdida de todos ahorros tras sufrir un ciberataque vinculado a un videojuego infectado.

El streamer Dennis Zirkler perdió US$ 30 mil tras instalar videojuego con cáncer.
El streamer Dennis Zirkler perdió US$ 30 mil tras instalar videojuego con cáncer. | Hot Hardware

Dennis Zirkler, un streamer de Estados Unidos conocido como 'RastaLand', quien está batallando contra un cáncer avanzado, denunció que perdió todos sus ahorros por culpa a un virus informático que se infiltró a la hora de instalar un videojuego.

Este ciberataque ocurrió mientras Zirkler estaba transmitiendo en vivo para su audiencia. Durante la emisión, un usuario le ofreció probar un juego de la plataforma Steam llamado Block Blasters y le prometió dinero a cambio de jugarlo en su canal.

PUEDES VER: Maduro amenaza con ingresar a la "lucha armada" si es necesario tras nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe

lr.pe

Streamer pierde sus ahorros tras instalar un videojuego con virus

Lo que parecía ser una gran oportunidad se transformó rápidamente en una amarga estafa para Rastlnad: el juego que había instalado estaba infectado con un malware creado para robar credenciales y vaciar billeteras de criptomonedas. Tan pronto como abrió el juego, el software malicioso comenzó a trabajar en segundo plano, accediendo a su información más sensible y vaciando su billetera digital.

Es así que en pocos minutos, los 30 mil dólares que había logrado juntar gracias a las donaciones para su tratamiento contra el cáncer desaparecieron sin dejar rastro. La escena fue transmitida en directo, por lo que dejó a sus seguidores en un estado de shock y completa incredulidad.

Por otra parte, tras una serie de investigaciones realizadas por usuarios y expertos en seguridad, se confirmó que Block Blasters contenía un script diseñado específicamente para escanear los dispositivos infectados y robar las credenciales de las carteras de criptomonedas.

PUEDES VER: Petro rechaza ataque de EE.UU. contra presunta narcolancha en el mar Caribe y afirma que Colombia “incauta cocaína sin misiles"

lr.pe

Acusan a un argentino de estar detrás de ciberataque contra Dennis Zirkler

Gracias a la investigación de la comunidad gamer, se logró rastrear el malware hasta un bot en Telegram. Desde allí, los usuarios lograron vincular las credenciales del virus con un presunto responsable: un joven argentino llamado Valentín, que vive en Miami. En sus redes sociales circulaban fotos de él mostrando autos de lujo y un estilo de vida bastante ostentoso.

El joven, sin embargo, negó cualquier relación con el incidente. En tanto, en un video compartido por el programador y periodista Maximiliano Firtman, se puede ver a Valentín defendiendo su inocencia. En el clip, asegura que su imagen fue utilizada sin su consentimiento y que su única actividad es la compra y venta de cuentas en redes sociales.

PUEDES VER: Alto Comisionado de la ONU asegura que plan de Trump es "vital" para acabar con la miseria en Gaza "de una vez por todas"

lr.pe

Eliminan el juego que hizo perder los ahorros de streamer

Valve, la empresa detrás de la plataforma Steam, decidió eliminar el juego Block Blasters de su catálogo. Sin embargo, hasta el momento no se tiene claro cuántas personas pudieron haber sido afectadas antes de que el título fuera retirado.

El caso de rastalandTV generó tanto muestras de apoyo como dudas. Si bien gran parte de su comunidad respondió con solidaridad ante lo ocurrido, también surgieron voces escépticas en redes sociales que pusieron en tela de juicio la autenticidad del incidente.

A pesar de ello, la ayuda no tardó en llegar. Algunas figuras del mundo gamer se movilizaron para brindar respaldo. El youtuber Alex Becker, por ejemplo, donó los 30 mil dólares que Dennis Zirkler había perdido, mientras otros usuarios ofrecieron su conocimiento técnico para intentar mitigar los daños causados por el virus.

