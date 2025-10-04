HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump
Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     Hamás acepta liberar a los rehenes israelies bajo la propuesta de Trump     
Mundo

Joven nació en EE.UU., pero la los agentes de la 'migra' lo detuvieron dos veces por ser latino

Leonardo García, un estadounidense de origen latino, fue detenido dos veces por agentes de inmigración en Alabama. El joven asegura que su apariencia fue la razón de su arresto.

García mostrando su licencia de conducir de Alabama.
García mostrando su licencia de conducir de Alabama. | Foto: Institute for Justice.

Leonardo García trabajaba en una obra de construcción cuando agentes de inmigración le cayeron encima. "Soy estadounidense", les dijo. Cuenta que no le creyeron, que lo detuvieron dos veces en un mes por sus rasgos latinos

Por ese motivo, demandó a la administración de Donald Trump. Como se sabe, el presidente lleva adelante una ofensiva contra la inmigración ilegal, por considerar que Estados Unidos sufre una invasión de criminales extranjeros.

PUEDES VER: EEUU: advierten que agentes del ICE podrían realizar una redada migratoria durante el Super Bowl

lr.pe

Pensaron que tenía documentos falsos

Juegan un rol destacado los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes suelen llegar armados y con el rostro cubierto para realizar redadas en lugares públicos contra migrantes indocumentados.

Sus actividades han generado críticas y manifestaciones. Incluso el Papa León XIV, denunció un trato "inhumano" a los migrantes.

Los abogados de García explican que, bajo las nuevas políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes pueden arrestar a cualquier persona que consideren tiene un perfil de indocumentado, hasta que demuestre su estatus.

"Me arrestaron dos veces por ser latino, por trabajar en la construcción", explica Leonardo, en declaraciones difundidas por la ONG Instituto para la Justicia (IJ), que lleva el caso.

De 25 años y de padres mexicanos, este hombre nacido en Florida mostró sus documentos a los agentes pero creyeron que eran falsos, dicen los abogados.

PUEDES VER: Agente del ICE empuja a una mujer contra una pared y la tira al suelo en tribunal de inmigración de Nueva York

lr.pe

Fue detenido dos veces

La primera vez que le sucedió fue en mayo de 2025, en el condado de Baldwin, en el estado de Alabama (sureste), en un sector en desarrollo inmobiliario.

Los agentes lo tiraron al suelo, lo esposaron y se lo llevaron detenido una hora, hasta que comprobaron su identidad. Lo soltaron sin una disculpa, explicó Janae Wilkerson, portavoz del IJ.

"No tenían una orden de detención, no sabían quién era Leonardo y no lo habían visto quebrar ninguna ley. Su objetivo era cualquiera que pareciera latino", detalló Wilkerson.

Volvió a ocurrir en junio de 2025, en otra obra. "Estaba dentro de una de las casas. Sentí una persona detrás de mí. Un agente entró por el garaje y me pidió que saliera", comenta Leonardo.

"Les dije que era ciudadano estadounidense pero me llevaron hasta su auto para verificar", contó. Luego lo dejaron libre. "Tengo el temor de que cada vez que voy a trabajar vuelva a ocurrir", agregó.

PUEDES VER: Isabel Allende compara centros para inmigrantes en EE.UU. con "campos de concentración"

lr.pe

En una nota de prensa difundida el 1 de octubre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que Leonardo García trató de obstruir el arresto de un inmigrante indocumentado.

"Cualquiera que obstruya a las fuerzas del orden en el desempeño de sus funciones, incluidos los ciudadanos estadounidenses, enfrentará consecuencias que incluyen el arresto", añadieron las autoridades.

En su demanda contra DHS, Leonardo García pide a los tribunales que detengan las tácticas inconstitucionales e ilegales de control de inmigración en el Distrito Sur de Alabama y ha pedido una reparación.

"Adicionalmente, presentaremos una medida cautelar para que el juez detenga de inmediato las redadas sin orden judicial en sitios de construcción privados en este sector de Alabama, indicó Andrew Wimer, director de Relaciones Públicas del IJ.

PUEDES VER: Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

lr.pe

Otros casos

En California, Rafie Ollah Shouhed, iraní nacionalizado estadounidense de 79 años, demandó al gobierno por 50 millones de dólares, tras una redada de migración en su negocio de lavado de autos. El incidente ocurrió a inicios de septiembre y provocó que el hombre tenga las costillas fracturadas.

También en California, Jason Brian Gavidia, de 29 años y padres latinos, fue detenido en junio, pese a que insistió que era estadounidense. Un agente le preguntó incluso en qué hospital nació, según un video difundido en la prensa.

Lo soltaron, aunque el gobierno dijo que lo detuvo por interferir con la labor de los agentes que llegaron a su taller de autos. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró que ICE no arresta ni deporta a ciudadanos estadounidenses.

Notas relacionadas
Agente del ICE empuja a una mujer contra una pared y la tira al suelo en tribunal de inmigración de Nueva York

Agente del ICE empuja a una mujer contra una pared y la tira al suelo en tribunal de inmigración de Nueva York

LEER MÁS
Isabel Allende compara centros para inmigrantes en EE.UU. con "campos de concentración"

Isabel Allende compara centros para inmigrantes en EE.UU. con "campos de concentración"

LEER MÁS
Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

El mejor plato del mundo está en América Latina y supera a Perú, según ranking de Taste Atlas 2025: pollo a la brasa en top 40

LEER MÁS
Terremoto en Japón de magnitud 6.0 sacudió la costa de Fukushima, según USGS

Terremoto en Japón de magnitud 6.0 sacudió la costa de Fukushima, según USGS

LEER MÁS
Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

Despertó de un coma con 63 años, pero creía que tenía 24 y que estaba en 1980: el curioso caso de Luciano D’Adamo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025