Joven nació en EE.UU., pero la los agentes de la 'migra' lo detuvieron dos veces por ser latino

Leonardo García trabajaba en una obra de construcción cuando agentes de inmigración le cayeron encima. "Soy estadounidense", les dijo. Cuenta que no le creyeron, que lo detuvieron dos veces en un mes por sus rasgos latinos

Por ese motivo, demandó a la administración de Donald Trump. Como se sabe, el presidente lleva adelante una ofensiva contra la inmigración ilegal, por considerar que Estados Unidos sufre una invasión de criminales extranjeros.

Pensaron que tenía documentos falsos

Juegan un rol destacado los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes suelen llegar armados y con el rostro cubierto para realizar redadas en lugares públicos contra migrantes indocumentados.

Sus actividades han generado críticas y manifestaciones. Incluso el Papa León XIV, denunció un trato "inhumano" a los migrantes.

Los abogados de García explican que, bajo las nuevas políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes pueden arrestar a cualquier persona que consideren tiene un perfil de indocumentado, hasta que demuestre su estatus.

"Me arrestaron dos veces por ser latino, por trabajar en la construcción", explica Leonardo, en declaraciones difundidas por la ONG Instituto para la Justicia (IJ), que lleva el caso.

De 25 años y de padres mexicanos, este hombre nacido en Florida mostró sus documentos a los agentes pero creyeron que eran falsos, dicen los abogados.

Fue detenido dos veces

La primera vez que le sucedió fue en mayo de 2025, en el condado de Baldwin, en el estado de Alabama (sureste), en un sector en desarrollo inmobiliario.

Los agentes lo tiraron al suelo, lo esposaron y se lo llevaron detenido una hora, hasta que comprobaron su identidad. Lo soltaron sin una disculpa, explicó Janae Wilkerson, portavoz del IJ.

"No tenían una orden de detención, no sabían quién era Leonardo y no lo habían visto quebrar ninguna ley. Su objetivo era cualquiera que pareciera latino", detalló Wilkerson.

Volvió a ocurrir en junio de 2025, en otra obra. "Estaba dentro de una de las casas. Sentí una persona detrás de mí. Un agente entró por el garaje y me pidió que saliera", comenta Leonardo.

"Les dije que era ciudadano estadounidense pero me llevaron hasta su auto para verificar", contó. Luego lo dejaron libre. "Tengo el temor de que cada vez que voy a trabajar vuelva a ocurrir", agregó.

En una nota de prensa difundida el 1 de octubre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que Leonardo García trató de obstruir el arresto de un inmigrante indocumentado.

"Cualquiera que obstruya a las fuerzas del orden en el desempeño de sus funciones, incluidos los ciudadanos estadounidenses, enfrentará consecuencias que incluyen el arresto", añadieron las autoridades.

En su demanda contra DHS, Leonardo García pide a los tribunales que detengan las tácticas inconstitucionales e ilegales de control de inmigración en el Distrito Sur de Alabama y ha pedido una reparación.

"Adicionalmente, presentaremos una medida cautelar para que el juez detenga de inmediato las redadas sin orden judicial en sitios de construcción privados en este sector de Alabama, indicó Andrew Wimer, director de Relaciones Públicas del IJ.

Otros casos

En California, Rafie Ollah Shouhed, iraní nacionalizado estadounidense de 79 años, demandó al gobierno por 50 millones de dólares, tras una redada de migración en su negocio de lavado de autos. El incidente ocurrió a inicios de septiembre y provocó que el hombre tenga las costillas fracturadas.

También en California, Jason Brian Gavidia, de 29 años y padres latinos, fue detenido en junio, pese a que insistió que era estadounidense. Un agente le preguntó incluso en qué hospital nació, según un video difundido en la prensa.

Lo soltaron, aunque el gobierno dijo que lo detuvo por interferir con la labor de los agentes que llegaron a su taller de autos. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró que ICE no arresta ni deporta a ciudadanos estadounidenses.