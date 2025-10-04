Científicos alertan que la Antártida se derrite a un ritmo acelerado y pone en riesgo el nivel del mar

Expertos advierten que la Antártida se deshiela de forma acelerada. | Foto: AFP

Expertos advierten que la Antártida se deshiela de forma acelerada. | Foto: AFP

Los efectos del calentamiento en la Antártida, con un deshielo más rápido y vertido de hielo en el océano, se asemejan cada vez más a los observados en el Ártico, lo que puede tener consecuencias negativas sobre el nivel del mar, advirtieron investigadores daneses.

"La Antártida fue considerada durante mucho tiempo más estable que el Ártico, pero hoy la situación cambió", señaló Ruth Mottram, científica del Instituto Meteorológico Danés (DMI).

Deshielo en la Antártida provoca aumento del nivel del mar

"El hielo marino desaparece, las temperaturas también aumentan aquí, las corrientes glaciares se aceleran, y el agua de deshielo penetra en las grietas de los glaciares, lo que los impulsa a deslizarse más rápidamente hacia el océano", sostuvo la experta.

"Es preocupante porque las masas de hielo del sur tienen un potencial dramático en lo que respecta al aumento del nivel del mar en nuestras regiones nórdicas", añadió la autora del artículo "Groenlandización de la Antártida", publicado en la revista Nature Geoscience.

Según los científicos, cuyas conclusiones se basan en observaciones satelitales y modelos climáticos, este término de "groenlandización" permite comprender y predecir las modificaciones en el entorno antártico a través del prisma de los cambios bien observados y comprendidos en Groenlandia.

"Usamos las experiencias de Groenlandia como un laboratorio para entender los mismos procesos en la Antártida", recalcó la experta del Instituto Meteorológico Danés.

"La criosfera antártica refleja un entorno dinámico fuertemente influido por los cambios regionales en la atmósfera y el océano, más similares a Groenlandia de lo que antes se había registrado", destacó el estudio.

Si la capa de hielo de Groenlandia se derritiera completamente, los océanos subirían alrededor de siete metros, mientras que si ocurriera en la Antártida el aumento superaría los 50 metros, señaló el DMI.