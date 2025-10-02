HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista
EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     EE.UU. anuncia cierre de su Gobierno sin solución a la vista     
Mundo

Dólar BCV y paralelo hoy, jueves 2 de octubre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela estableció la tasa oficial en 177,61 bolívares por dólar, lo que representa alza del 11,53%.

Cuánto vale el dólar BCV en Venezuela hoy, 2 de octubre de 2025.
Cuánto vale el dólar BCV en Venezuela hoy, 2 de octubre de 2025. | Foto: Composición LR

Este jueves 2 de octubre del 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) estableció la tasa oficial en 177,61 bolívares por dólar. Sin embargo, persiste una amplia brecha respecto al mercado paralelo, donde la divisa estadounidense se cotiza a 115,17 bolívares, de acuerdo con la última actualización de Monitor Dólar.

En cuanto al tipo de cambio oficial, la tasa del BCV ha registrado un aumento del 11,53% en el último mes, lo que subraya la inestabilidad constante del sistema cambiario venezolano. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo sigue siendo un factor clave que influye en las decisiones económicas, tanto a nivel personal como empresarial.

PUEDES VER: Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

lr.pe

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 2 de octubre?

El 2 de octubre de 2025, el Banco Central de Venezuela (BCV) fijó la tasa oficial del dólar en 177,61 bolívares. Este valor de referencia, esencial para realizar pagos en servicios, comercios y trámites públicos, tiene un impacto directo en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 30 de septiembre de 2025. Foto: BCV

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 30 de septiembre de 2025. Foto: BCV

Monitor Dólar hoy, 2 de octubre: precio del dólar paralelo en Venezuela

De acuerdo con Monitor Dólar, el valor del dólar paralelo en Venezuela para este 2 de octubre de 2025 es de 115,17 bolívares por unidad. Esta tasa, influenciada por la oferta y la demanda en el mercado informal, suele estar por debajo o por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es una referencia clave para quienes desean conocer el valor real del dólar en el país.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 2 de octubre?

Este 2 de octubre, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Notas relacionadas
Dólar BCV y paralelo hoy 30 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 30 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
El Triángulo de las Bermudas: el enigma de barcos y aviones desaparecidos que la ciencia aún intenta explicar

El Triángulo de las Bermudas: el enigma de barcos y aviones desaparecidos que la ciencia aún intenta explicar

LEER MÁS
Parece un globo aerostático, pero es el dirigible con el que China busca llevar energía limpia a lugares remotos

Parece un globo aerostático, pero es el dirigible con el que China busca llevar energía limpia a lugares remotos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Pablo Ceppelini se pronuncia tras ser acusado de agresión en redes sociales: "Tomaré medidas legales"

Mundo

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: un español la fundó hace casi 500 años

Las 5 mejores universidades de América Latina y el Caribe, según nuevo QS World University Rankings 2026: Chile, México y más en el top

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025