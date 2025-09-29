Un polizón fue hallado muerto en el tren de aterrizaje de un avión de American Airlines. | 13newsnow

Un polizón fue hallado muerto dentro tren de aterrizaje de un avión de American Airlines luego de aterrizar en el aeropuerto internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El descubrimiento se produjo durante una revisión rutinaria de mantenimiento, realizada tras el arribo de la aeronave que había completado un vuelo procedente de Europa, según reportó el diario The Sun.

Investigan causas de la muerte del polizón

Personal del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg confirmó el fallecimiento del hombre en el mismo lugar donde fue encontrado. Hasta el momento, no se han dado a conocer datos sobre su identidad ni se han precisado las causas exactas que provocaron su muerte.

En tanto, el caso continúa bajo investigación. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía par que colabore con cualquier información que pueda ser útil, y han habilitado varias líneas telefónicas para recibir testimonios o pistas que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Se espera que fallecimiento del hombre se esclarezca en los próximos días

Las autoridades han decidido mantener bajo estricta reserva los detalles del caso. Uno de los principales obstáculos ha sido la falta de documentos de identidad o pertenencias personales, lo que ha complicado el proceso de identificación del fallecido.

Sin embargo, se espera que en los próximos días los exámenes forenses, junto con las entrevistas que el equipo investigador considere necesarias, permitan esclarecer con mayor precisión lo ocurrido y brindar más información sobre la víctima.

El aeropuerto internacional Charlotte Douglas expresó su pesar por lo ocurrido y manifestaron su disposición para colaborar con las autoridades en la investigación. Por su parte, American Airlines informó que está trabajando con la policía local y señaló que cualquier consulta adicional sobre el caso debe dirigirse directamente a las fuerzas del orden.

Los riesgos de viajar de forma clandestina

Especialistas en aviación advierten que las probabilidades de sobrevivir como polizón en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión son extremadamente bajas. Las condiciones dentro de ese espacio son letales: las temperaturas pueden descender hasta los –51 °C durante varias horas, y la falta de oxígeno convierte el ambiente en un entorno hostil para la vida humana.

Uno de los casos más recientes en torno a esta peligrosa práctica ocurrió el año pasado, cuando Svetlana Dali, una ciudadana rusa de 57 años, logró abordar sin autorización un vuelo de Delta Airlines que cubría la ruta entre Nueva York y París. La mujer fue descubierta en pleno vuelo por una tripulante, mientras se encontraba oculta en uno de los baños del avión. Tras el aterrizaje, fue deportada a Estados Unidos.