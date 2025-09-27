HOYSuscripcion LR Focus

Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

El Ministerio de Defensa aprobó una directiva general que exige a las Fuerzas Armadas llevar un control riguroso del ciclo de vida de las municiones.

La medida obliga a las FF.AA. a rastrear las municiones y armas. Foto: difusión
La medida obliga a las FF.AA. a rastrear las municiones y armas. Foto: difusión

El Ministerio de Defensa (Mindef) aprobó una nueva directiva que obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear las municiones y explosivos que adquieren, desde el momento de su compra hasta su uso o eliminación final. La norma busca reforzar el control de este material de guerra y garantizar su manejo seguro.

La disposición, llamada Directiva General para la Gestión de Municiones y Explosivos, establece reglas para todas las fases del ciclo de vida de las municiones. Esto incluye el cálculo de necesidades, la adquisición, el almacenamiento, la distribución, el uso en operaciones y su disposición final cuando dejan de ser útiles.

Como parte de esta reforma, el Mindef exige que cada órgano ejecutor, Comando Conjunto, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, adopte procesos estandarizados para inventarios, traslado y custodia del material. De esta manera, se busca evitar pérdidas, accidentes o desvíos hacia el mercado ilegal.

Además, se implementará un Sistema Informático de Gestión que permitirá registrar cada munición y explosivo en una base de datos única, facilitando la supervisión y el seguimiento en tiempo real por parte de las autoridades del sector Defensa.

Supervisión y control permanente

La directiva también dispone la inspección periódica de polvorines y pañoles donde se almacena el material de guerra. Estas visitas de supervisión permitirán verificar las condiciones de seguridad, los inventarios y el cumplimiento de las medidas de protección para prevenir accidentes.

Para asegurar la trazabilidad, cada unidad militar deberá establecer procedimientos que permitan identificar el recorrido de las municiones: desde que ingresan a los almacenes, pasando por su transporte y empleo, hasta su eliminación o destrucción.

El Ministerio de Defensa precisó que la norma incorpora las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones (IATG), un conjunto de estándares que orientan la gestión segura de explosivos en varios países. Con ello, el Perú busca alinearse a prácticas de control recomendadas a nivel global.

Esta medida forma parte del Plan Estratégico para la Gestión de Armas Pequeñas, Municiones y Explosivos, aprobado en 2024. Con su aplicación, el Mindef asegura que las Fuerzas Armadas contarán con un sistema moderno de control que refuerce la seguridad nacional y la transparencia en el uso de armamento.

