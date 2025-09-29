El Índice Global de Paz (GPI), publicado cada año por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), analiza 163 países y territorios para determinar cuáles son los más pacíficos del planeta. Este ranking no se limita a contabilizar crímenes; también evalúa cómo los gobiernos gestionan los conflictos, la estabilidad política, el respeto a las leyes y el grado de protección que se brinda a la ciudadanía.

En Sudamérica, Argentina figura como el país mejor posicionado en el ranking 2025, en el puesto 46 a nivel mundial. Este resultado refleja una combinación de factores, como índices moderados de criminalidad, relativa estabilidad social y una percepción de seguridad más favorable en comparación con la de sus países vecinos.

Foto: Global Peace Index 2025

¿Cuáles son los países más seguros de Sudamérica, según el Índice Global de Paz 2025?

En la edición 2025 del Índice Global de Paz, los países sudamericanos ocupan posiciones muy distintas dentro de la clasificación mundial. Esta es la ubicación de cada uno en el ranking:

Argentina — puesto 46 en el ranking global

— puesto en el ranking global Uruguay — puesto 48 en el ranking global

— puesto en el ranking global Chile — puesto 62 en el ranking global

— puesto en el ranking global Paraguay — puesto 75 en el ranking global

— puesto en el ranking global Bolivia — puesto 83 en el ranking global

— puesto en el ranking global Perú — puesto 96 en el ranking global

— puesto en el ranking global Ecuador — puesto 129 en el ranking global

— puesto en el ranking global Brasil — puesto 130 en el ranking global

— puesto en el ranking global Venezuela — puesto 139 en el ranking global

— puesto en el ranking global Colombia — puesto 140 en el ranking global

El país más seguro del mundo, según el Índice Global de Paz 2025

Islandia se mantiene en 2025 como el país más seguro del mundo, según el Índice Global de Paz elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). La nación nórdica encabeza la clasificación gracias a sus bajos niveles de criminalidad, estabilidad política y fuerte cohesión social.

Su ubicación geográfica, la ausencia de conflictos internos y externos, así como la confianza en las instituciones, refuerzan la percepción de paz. Estos factores han convertido a Islandia en un referente global de seguridad y convivencia ciudadana.