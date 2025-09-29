HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Este es el ranking de los países más seguros de Sudamérica, según el Índice Global de Paz 2025: Brasil fuera del top 5

Argentina figura en el puesto 46 del Índice Global de Paz 2025, consolidándose como la nación mejor evaluada en Sudamérica en materia de seguridad.

Argentina lidera en Sudamérica como el país mejor posicionado en 2025. Foto: iStock/Salkantay
Argentina lidera en Sudamérica como el país mejor posicionado en 2025. Foto: iStock/Salkantay

El Índice Global de Paz (GPI), publicado cada año por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), analiza 163 países y territorios para determinar cuáles son los más pacíficos del planeta. Este ranking no se limita a contabilizar crímenes; también evalúa cómo los gobiernos gestionan los conflictos, la estabilidad política, el respeto a las leyes y el grado de protección que se brinda a la ciudadanía.

En Sudamérica, Argentina figura como el país mejor posicionado en el ranking 2025, en el puesto 46 a nivel mundial. Este resultado refleja una combinación de factores, como índices moderados de criminalidad, relativa estabilidad social y una percepción de seguridad más favorable en comparación con la de sus países vecinos.

Foto: Global Peace Index 2025

Foto: Global Peace Index 2025

PUEDES VER: Los 3 países de Sudamérica con mayor libertad económica, según Economic Freedom of the World 2025: ni Brasil ni Argentina

lr.pe

¿Cuáles son los países más seguros de Sudamérica, según el Índice Global de Paz 2025?

En la edición 2025 del Índice Global de Paz, los países sudamericanos ocupan posiciones muy distintas dentro de la clasificación mundial. Esta es la ubicación de cada uno en el ranking:

  • Argentina — puesto 46 en el ranking global
  • Uruguay — puesto 48 en el ranking global
  • Chile — puesto 62 en el ranking global
  • Paraguay — puesto 75 en el ranking global
  • Bolivia — puesto 83 en el ranking global
  • Perú — puesto 96 en el ranking global
  • Ecuador — puesto 129 en el ranking global
  • Brasil — puesto 130 en el ranking global
  • Venezuela — puesto 139 en el ranking global
  • Colombia — puesto 140 en el ranking global

PUEDES VER: Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

lr.pe

El país más seguro del mundo, según el Índice Global de Paz 2025

Islandia se mantiene en 2025 como el país más seguro del mundo, según el Índice Global de Paz elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). La nación nórdica encabeza la clasificación gracias a sus bajos niveles de criminalidad, estabilidad política y fuerte cohesión social.

Su ubicación geográfica, la ausencia de conflictos internos y externos, así como la confianza en las instituciones, refuerzan la percepción de paz. Estos factores han convertido a Islandia en un referente global de seguridad y convivencia ciudadana.

Notas relacionadas
Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

LEER MÁS
China condena a muerte a 11 miembros de una familia por liderar red de estafas por internet y tráfico de drogas en Myanmar

China condena a muerte a 11 miembros de una familia por liderar red de estafas por internet y tráfico de drogas en Myanmar

LEER MÁS
Maduro listo para decretar estado de excepción en Venezuela ante eventual "agresión" de Estados Unidos

Maduro listo para decretar estado de excepción en Venezuela ante eventual "agresión" de Estados Unidos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Radiografía de la primera vuelta de las elecciones en Chile 2025: candidatos clave, encuestas y panorama, según periodista chilena

Radiografía de la primera vuelta de las elecciones en Chile 2025: candidatos clave, encuestas y panorama, según periodista chilena

LEER MÁS
Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

Benjamín Netanyahu aceptó el plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza

LEER MÁS
Los 6 barrios más cool de América Latina en 2025, según ranking de Time Out: Barranco en el top

Los 6 barrios más cool de América Latina en 2025, según ranking de Time Out: Barranco en el top

LEER MÁS
¿Qué pasaría en Cuba si muere Raúl Castro, el expresidente de 94 años y hermano de Fidel Castro?

¿Qué pasaría en Cuba si muere Raúl Castro, el expresidente de 94 años y hermano de Fidel Castro?

LEER MÁS
El "Efecto Petro": ¿Podría la crisis de la visa desencadenar la ruptura de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

El "Efecto Petro": ¿Podría la crisis de la visa desencadenar la ruptura de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

LEER MÁS
Los 3 países de Sudamérica con mayor libertad económica, según Economic Freedom of the World 2025: ni Brasil ni Argentina

Los 3 países de Sudamérica con mayor libertad económica, según Economic Freedom of the World 2025: ni Brasil ni Argentina

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Mundo

Los alcaldes de Sudamérica con más del 55% de imagen negativa, según CB Consultora Opinión Pública: Lima en la lista

Corea del Norte dice en la ONU que nunca renunciará al programa nuclear

China condena a muerte a 11 miembros de una familia por liderar red de estafas por internet y tráfico de drogas en Myanmar

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota