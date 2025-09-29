Un tribunal de China condenó a pena de muerte a 11 miembros de una conocida familia acusada de dirigir redes de casinos ilegales y fraudes en línea desde Myanmar, según informaron medios oficiales del país asiático.

Los condenados forman parte de familia Ming, cuyos integrantes fueron hallados culpables de varias actividades delictivas. Esta familia operaba en Laukkai, una localidad fronteriza del noreste de Myanmar, conocida por ser controlada por clanes que han establecido allí un enclave dedicado a juegos de azar, tráfico de drogas y estafas virtuales.

Condenan a muerte a 11 miembros de una familia

Tras una serie de investigaciones, las autoridades de Myanmar arrestaron en 2023 a varios miembros de la familia Ming, quienes fueron posteriormente extraditados a China para enfrentar cargos por sus delitos. Este lunes, un total de 39 personas vinculadas al clan fueron sentenciadas por un tribunal en la ciudad de Wenzhou, en el este de China, según reportó la cadena estatal CCTV.

Entre los condenados, 11 recibieron la pena de muerte, mientras que otros 5 fueron sentenciados a la misma pena, pero con una suspensión de dos años. Además, 11 personas fueron condenados a cadena perpetua, y el resto deberá cumplir penas de prisión que varían entre los 5 y los 24 años.

Los delitos cometidos por la familia Ming

Según el fallo judicial, desde el año 2015, la familia Ming, en colaboración con otros grupos delictivos, estuvo involucrada en una amplia gama de actividades delictivas que incluyeron fraudes en las telecomunicaciones, casinos ilegales, tráfico de drogas y prostitución. El tribunal detalló que solo las operaciones vinculadas al juego ilegal y las estafas habrían generado más de US$1.400 millones en ganancias.

Asimismo, estimaciones anteriores indicaban que cada una de las cuatro familias operativas en la zona movilizaba varios miles de millones de dólares anuales a través de sus casinos. Además, las investigaciones determinaron que estos grupos fueron responsables de la muerte de varios trabajadores que operaban en los centros de estafas.

El atractivo de los casinos de Laukkai

Los casinos de la ciudad de Laukkai surgieron inicialmente como una respuesta a la alta demanda de juegos de azar por parte de ciudadanos chinos, dado que estas actividades están prohibidas tanto en China como en varios países vecinos. Sin embargo, con el tiempo, estos establecimientos se transformaron en centros para el lavado de dinero, el tráfico de personas y decenas de centros de estafas.

Además, este lugar se convirtió en el epicentro de lo que la ONU denominó “una pandemia de estafas”, una crisis transnacional que afectó a más de 100.000 personas, muchas de ellas extranjeras. Estas personas eran retenidas contra su voluntad y forzadas a trabajar largas jornadas para ejecutar sofisticadas estafas en línea, dirigidas a víctimas de distintas partes del mundo.

Dentro de este entramado criminal, la familia Ming se consolidó como una de las más influyentes de la región. Controlaban varios centros de estafa en Laukkai, que albergaba a al menos a 10.000 trabajadores. Uno de los complejos más infames fue conocido como Crouching Tiger Villa, donde, según los informes, los trabajadores eran sometidos rutinariamente a maltratos físicos y torturas.