Mundo

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan, Estados Unidos, deja varios heridos: atacante fue abatido por la policía

Las autoridades informaron que el tiroteo ocurrió este domingo en una iglesia mormona de Michigan y que al acudir al lugar, el templo se encontraba envuelto en llamas.

Michigan registró un tiroteo este domingo.
Michigan registró un tiroteo este domingo. | Composición LR

Varias personas resultaron heridas por disparos durante un tiroteo ocurrido este domingo en una iglesia mormona ubicada en el estado de Michigan, Estados Unidos. Según informó la policía local, el atacante fue abatido en el lugar. El hecho se registró en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aproximadamente a 80 kilómetros al norte de Detroit.

A través de una publicación en redes sociales, las autoridades indicaron que, al acudir a atender la emergencia, el templo se encontraba incendiado y envuelto en llamas. En tanto, la policía aseguró que el incidente ya fue controlado y que no existe una amenaza activa para el público.

PUEDES VER: "Me harté de su odio": revelan mensajes de Tyler Robinson en los que confiesa a su pareja que asesinó Charlie Kirk

lr.pe

Aún se desconoce el número exacto de personas heridas tras tiroteo

Diferentes informes dieron cuenta de que varias personas quedaron atrapadas dentro de la iglesia tras el tiroteo mientras el fuego se expandía rápidamente. El siniestro fue clasificado como quinta alarma y se notificó un posible colapso parcial de la estructura.

Si bien las autoridades no precisaron cuántos heridos hubo ni la gravedad de sus lesiones, el medio Fox 2 Detroit reportó, citando fuentes policiales, que al menos seis personas habrían recibido impactos de bala. En respuesta a la emergencia, el departamento de policía exhortó a la ciudadanía a evitar acercarse al lugar para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Según se conoció, el templo desarrollaba sus habituales actividades de culto dominical del domingo, entre las 10.00 a. m. y la 1.00 p. m. Hasta el momento, no se ha confirmado cuántas personas asistían al evento cuando ocurrió el hecho, ni la identidad del atacante, aunque sí se confirmó oficialmente que fue abatido.

PUEDES VER: Irán califica de "injustificable" restablecimiento de sanciones de la ONU por su programa nuclear

lr.pe

Gobernadora de Michigan se pronuncia por tiroteo en iglesia mormona

La comunidad de Grand Blanc se encuentra profundamente afectada tras un trágico suceso. La gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, expresó su pesar mediante un comunicado oficial, en el que lamentó profundamente lo ocurrido y afirmó que "la violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó.

El ataque tuvo lugar en una iglesia situada en Grand Blanc, una localidad con aproximadamente 8.000 personas ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Flint. El templo, rodeado por un extenso césped y un estacionamiento, se encuentra en una zona residencial próxima a una iglesia de los Testigos de Jehová.

PUEDES VER: Zelensky exige a EE.UU., Europa y países aliados a tomar acciones contra Rusia tras reciente bombardeo que dejó 4 muerto

lr.pe

Russell Nelson, jefe de la Iglesia Mormona, falleció en la noche del último sábado

El tiroteo registrado en Michigan tuvo lugar un día después del fallecimiento de Russell M. Nelson, jefe de la Igelsia Mormona, quien murió el sábado por la noche a los 101 años en Utah, según confirmó la institución religiosa a través de un comunicado oficial.

"Con pesar anunciamos que Russell M. Nelson, amado presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleció pacíficamente en su hogar en Salt Lake City", se detalló en el texto, que usó el nombre oficial de la Iglesia.

Nelson asumió la presidencia de la iglesia en enero de 2018, con 93 años, tras el deceso de su antecesor, Thomas Monson, convirtiéndose así en el 17.º presidente en la historia de esta congregación. De profesión médico, también sirvió durante la guerra de Corea antes de ser nombrado apóstol en 1984, un cargo que representa uno de los más altos dentro del sacerdocio mormón.

