Mundo

Tiroteo en Pensilvania deja tres policías muertos y dos gravemente heridos, reportan autoridades en Estados Unidos

El miércoles 17 de septiembre se registró un tiroteo en el condado de York, Pensilvania, donde tres agentes de policía murieron y otros dos resultaron gravemente heridos.

Un tiroteo registrado en Pensilvania dejó cinco policías afectados: tres murieron y dos resultaron heridos.
Foto: Composición LR/USA Today Network

Un tiroteo en Pensilvania dejó tres policías muertos y dos gravemente heridos, según un reporte del condado de York, en ese estado de Estados Unidos. La policía abatió al sospechoso, quien también falleció. El coronel Chris Paris, jefe de la Policía Estatal de Pensilvania, confirmó la noticia y precisó que las víctimas fueron trasladadas al WellSpan de Nueva York.

Según fuentes cercanas a CNN, el tiroteo ocurrió mientras las autoridades cumplían una orden judicial. Alrededor de las 2:10 p. m., operadores del 911 recibieron llamadas que alertaban sobre un incidente cerca del municipio de North Codorus, en el centro de Pensilvania, a unas dos horas y media al oeste de Filadelfia.

PUEDES VER: Representante de Trump asegura que Venezuela aún puede evitar la guerra y llegar a un acuerdo con Estados Unidos

lr.pe

Aún no hay información detallada sobre el tiroteo en Pensilvania

Las autoridades estatales y del condado no han brindado, hasta ahora, información adicional sobre las lesiones ni sobre cómo se desarrolló el incidente. Pamela Gay, forense del condado de York, indicó que su oficina respondió al llamado, pero se negó a ofrecer más detalles.

Otros funcionarios públicos, como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el fiscal general del estado, Dave Sunday, informaron que estaban en camino al lugar del incidente; sin embargo, no ofrecieron declaraciones detalladas sobre el tiroteo. Agentes de la oficina de campo en Harrisburg del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se hicieron presentes en la escena.

PUEDES VER: La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

lr.pe

Ordenan el cierre de escuelas y hospitales en el condado de York hasta nuevo aviso

Información compartida por Telemundo, con base en reportes de la cadena local WGAL, confirmó que varias escuelas y hospitales locales cerraron sus puertas tras el incidente y permanecerán así hasta nuevo aviso. Como medida de prevención, el vicegobernador Austin Davis pidió a la población seguir todas las instrucciones de la policía y mantenerse alejada de la zona afectada.

Por su parte, Ted Czech, vocero de la Oficina de Gestión de Emergencias del condado de York, declaró al medio WHTM que la población debía evitar la zona mientras la policía y los servicios de emergencia atendían el incidente.

El Consulado de México en Filadelfia publicó un comunicado en el que insta a la comunidad mexicana a seguir las indicaciones oficiales y afirma que continuará monitoreando el incidente ocurrido en North Codorus Township.

