James Comey, exdirector del FBI, habría amenazado de muerte a Trump con misteriosa imagen en redes sociales

Una imagen publicada en Instagram por James Comey, exdirector del FBI, generó una controversia en Estados Unidos. La fotografía mostraba conchas marinas formando la cifra "86 47", lo que fue interpretado por algunos como una amenaza contra el presidente Donald Trump. El número "86" en la jerga anglosajona puede significar "eliminar" o "deshacerse de", lo que hizo que funcionarios y aliados de Trump consideraren la publicación como un llamado al asesinato.

Tras la difusión de la imagen, Comey eliminó la publicación y afirmó que no tenía intención de incitar a la violencia. Sin embargo, las autoridades federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Interior y el Servicio Secreto, iniciaron una investigación para determinar si la publicación representa una amenaza real contra el presidente.

¿Qué significa realmente "86 47"?

La cifra "86 47" ha sido objeto de diversas interpretaciones. Según el diccionario Merriam-Webster, "86" es una jerga que puede significar "eliminar" o "deshacerse de" algo o alguien. El número "47" hace referencia al actual presidente Donald Trump, quien ocupa el cargo número 47 en la historia de EE. UU. La combinación de ambos números ha sido vista por algunos como un mensaje cifrado que incita a la eliminación del presidente.

Comey, por su parte, explicó que la imagen era simplemente una fotografía de conchas marinas que encontró durante una caminata por la playa y que no tenía conocimiento de que la combinación numérica pudiera interpretarse como una amenaza. "No pensé que algunas personas asociarían esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo y por eso lo borré", declaró en una publicación posterior en Instagram.

¿Cómo reaccionaron las autoridades y el entorno de Trump?

La publicación de Comey ha provocado reacciones inmediatas en el entorno del presidente. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en la red social X que el exdirector del FBI "acaba de pedir el asesinato de Trump" y confirmó que su departamento, junto con el Servicio Secreto, están investigando la amenaza. Trump Jr. también expresó su indignación en redes sociales, escribiendo: "Simplemente James Comey pidiendo casualmente que asesinen a mi padre. Esto es lo que los medios demócratas adoran. ¡¡¡Demente!!!".

Trump, en una entrevista con Fox News, acusó a Comey de saber exactamente lo que significaba la publicación. "Sabía exactamente lo que eso significa. Un niño sabe lo que eso significa. ¿Eres el director del FBI y no sabes lo que eso significa? Eso quiere decir 'asesinato' y lo dice alto y claro", afirmó el mandatario. El director del FBI, Kash Patel, confirmó que su agencia está al tanto de la publicación y está colaborando con el Servicio Secreto en la investigación. "Estamos en comunicación con el Servicio Secreto y el director Curran. La jurisdicción principal en estos asuntos recae en el Servicio Secreto y nosotros, el FBI, brindaremos todo el apoyo necesario", declaró.

¿Es esta una amenaza real o una sobreinterpretación política?

La controversia ha generado un debate sobre si la publicación de Comey constituye una amenaza real o si se trata de una sobreinterpretación con fines políticos. Algunos críticos argumentan que la reacción del entorno de Trump es una táctica para silenciar a los opositores y desviar la atención de otros asuntos. "La indignación por la publicación de Comey es una mera excusa para que la administración Trump haga lo que ha establecido como una sólida trayectoria: hacer que los enemigos políticos percibidos paguen por sus palabras", señaló un artículo de Vanity Fair.

Por otro lado, defensores de la investigación sostienen que, dada la posición de Comey como exdirector del FBI y su historial de enfrentamientos con Trump, la publicación no puede tomarse a la ligera. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, incluso pidió que Comey fuera encarcelado por la publicación, argumentando que "cualquier otra persona con una posición de influencia que tenga, la gente toma muy en serio lo que dice alguien de su estatura".