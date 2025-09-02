HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Régimen de Maduro acude a la IA para promover alistamiento de milicianos con imágenes de Simón Bolívar y beato venezolano

El gobierno venezolano utilizó inteligencia artificial para recrear figuras históricas como Simón Bolívar y José Gregorio Hernández en su campaña de alistamiento militar ante tensiones con Estados Unidos.

La campaña 'Yo me alisto' comenzó tras el anuncio del despliegue de 15.000 efectivos en zonas fronterizas con Colombia. Foto: composiciónLR/difusión/X/PoliticosFatos
La campaña 'Yo me alisto' comenzó tras el anuncio del despliegue de 15.000 efectivos en zonas fronterizas con Colombia. Foto: composiciónLR/difusión/X/PoliticosFatos

El régimen de Nicolás Maduro lanzó una campaña audiovisual utilizando inteligencia artificial (IA) para fomentar el alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB). Con imágenes generadas digitalmente de figuras históricas como el Libertador Simón Bolívar y el beato José Gregorio Hernández, el gobierno intentó reforzar el sentido patriótico de sus ciudadanos frente a lo que considera una amenaza militar de Estados Unidos.

La campaña, titulada 'Yo me alisto', circuló en redes sociales y medios oficiales, mostrando a iconos nacionales pronunciando breves mensajes de apoyo a la defensa de la patria.

lr.pe

¿En qué consiste el mensaje con imágenes hechas con IA del régimen de Venezuela?

Los videos difundidos utilizan IA para recrear con realismo a personajes históricos de la cultura venezolana, presentándolos con voz y gestos sincronizados en una producción audiovisual que culmina con la frase “Yo me alisto”. Estas creaciones, según Nicolás Maduro, son una “obra genial” destinada a “despertar el espíritu patriótico del pueblo”.

Uno de los rostros más destacados fue el del médico laico José Gregorio Hernández, quien será canonizado el próximo 19 de octubre. En el video, el beato aparece afirmando: “Dios me llama a defender mi patria con amor y coraje”.

El presidente también presentó una imagen generada por IA de Simón Bolívar, máximo símbolo de la independencia sudamericana, como emblema central del llamado a filas.

¿Qué otras personalidades fueron usadas para el video?

La campaña no se limitó a Bolívar y Hernández. En una serie de videos divulgados por Maduro y otros voceros del oficialismo, se incluyeron a personalidades relevantes de distintas áreas culturales, científicas y políticas, recreadas mediante inteligencia artificial para sumarse al llamado de defensa. Entre las figuras utilizadas se encuentran:

  • Alí Primera, cantautor y símbolo de la canción protesta.
  • Aquiles Nazoa, poeta y humorista caraqueño.
  • Rómulo Gallegos, novelista y expresidente.
  • Humberto Fernández-Morán, científico e inventor del bisturí de diamante.
  • Luis Beltrán Prieto Figueroa, educador y exministro.
  • Ana María Campos y Josefa Camejo, heroínas independentistas.

Además, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, compartió vía Telegram otros videos protagonizados por:

  • Teresa Carreño, pianista de fama mundial.
  • César Rengifo, dramaturgo y pintor.
  • María Lionza, deidad popular venezolana.
  • José Félix Ribas, prócer independentista.
  • Armando Reverón, artista plástico.
  • Juan Beroes, poeta merideño.

Incluso se incluyó a la ecuatoriana Manuela Sáenz, estrechamente vinculada a Bolívar, resaltando la dimensión latinoamericana del mensaje.

Régimen de Venezuela comienza campaña de alistamientos para milicianos

El uso de la IA para impulsar esta campaña coincide con la segunda etapa del proceso de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana, la cual concluyó el pasado sábado 30 de agosto. Este componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) busca reforzar la defensa territorial del país en momentos de tensión con Estados Unidos.

Las autoridades venezolanas aseguran que la iniciativa responde a una “agresión militar” por parte del gobierno de Donald Trump, al que acusan de enviar buques de guerra al Caribe. Según Caracas, EE. UU. planea desplegar un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear frente a sus costas, hechos que fueron denunciados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Maduro solicitó públicamente al secretario general de la ONU, António Guterres, que interceda para frenar lo que califica como “acciones hostiles” de Washington. En paralelo, el Estado desplegó 15.000 efectivos militares en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, y movilizó embarcaciones de mayor envergadura en aguas del Caribe, como parte de un operativo para combatir el narcotráfico y “preservar la paz”.

