Detienen a sacerdote en España tras hallarle "tusi", peligrosa cocaína rosa, durante viaje de vacaciones

Carlos Loriente, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, fue detenido en España tras hallarse sustancias estupefacientes, incluida "tusi", y otros objetos sospechosos.

El sacerdote Carlos Loriente, de la Archidiócesis de Toledo, fue detenido en Costa del Sol con drogas, incluida "tusi", tras una denuncia ciudadana. Foto: Archidiócesis de Toledo
El sacerdote Carlos Loriente, de la Archidiócesis de Toledo, fue detenido en Costa del Sol con drogas, incluida "tusi", tras una denuncia ciudadana. Foto: Archidiócesis de Toledo

Carlos Loriente, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, en España, fue detenido el último lunes tras hallarle una decena de papeles con sustancias estupefacientes, entre ellas "tusi", una conocida y peligrosa cocaína rosa. De acuerdo con la Policía Nacional, el cura se encontraba de vacaciones en Costa del Sol, cuando una denuncia ciudadana alerto a las autoridades.

Según fuentes policiales, Loriente había alquilado un apartamento turístico donde se hallaron balanzas de precisión, restos de estupefacientes y otros objetos sospechosos. El operativo se activó luego de que uno de los acompañantes del sacerdote protagonizara un altercado en la terraza del complejo, lo que derivó en la intervención de los agentes. El detenido ya fue puesto a disposición judicial mientras continúan las diligencias, pues lo hallado excede lo permitido para consumo personal.

Arzobispado de Toledo pide perdón tras la detención de un sacerdote con drogas

El Arzobispado de Toledo emitió este martes un comunicado en el que lamenta “profundamente” la detención de un sacerdote acusado de un presunto delito contra la salud pública en Torremolinos. La institución reprobó “cualquier conducta delictiva” que pudiera atribuírsele al religioso y aseguró tener “plena confianza” en la justicia. Asimismo, confirmó que ha abierto una investigación interna y que el clérigo fue apartado de su oficio.

En el mismo texto, la Archidiócesis pidió “perdón al pueblo de Dios” por el daño moral causado y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades judiciales. Por su parte, la Diócesis de Málaga aclaró que el sacerdote no pertenece a su jurisdicción ni tenía responsabilidades pastorales en la región, aunque reconoció que el caso empaña la labor de muchos sacerdotes que ejercen con fidelidad.

El sacerdote detenido estuvo implicado en un caso de pederastia

Carlos Loriente, el sacerdote de la Archidiócesis de Toledo detenido en Torremolinos por posesión de drogas, ya había protagonizado un polémico episodio en 2023 relacionado con un conocido caso de abusos sexuales en la diócesis. Durante el juicio contra Pedro Rodríguez Ramos —sacerdote condenado a siete años de prisión en 2023, luego absuelto en 2024 por defectos de instrucción y cuyo caso aún sigue pendiente en el Tribunal Supremo—, Loriente difundió un mensaje de WhatsApp entre el clero toledano en defensa del acusado, con quien mantenía amistad. En él, ponía en duda la denuncia del exseminarista víctima de los abusos, atacaba a la prensa y denunciaba supuesta “presión mediática infame” sobre el tribunal

La víctima, que tuvo conocimiento de este mensaje, presentó en noviembre de 2023 una denuncia en el Vaticano por difamación y calumnias, acusando a Loriente de “emitir y distribuir falsedad” abusando de su cargo e interfiriendo en la investigación, lo que podría constituir una infracción de la normativa canónica establecida en Vos Estis Lux Mundi. También informó del caso al cardenal Sean O’Malley, presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, e incluso escribió al papa Francisco. Sin embargo, a casi dos años de la denuncia, el Vaticano no ha tomado medidas contra Loriente.

