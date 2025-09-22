Emmanuel Macron demanda liberación de rehenes de Gaza para abrir embajada de Francia en Palestina
El presidente de Francia también rechazó cualquier plan que contemple el desplazamiento de los palestinos de Gaza con el fin de reconstruir el territorio una vez concluya la guerra.
- Donald Trump castiga a Harvard: limita acceso a fondos federales y exige garantía millonaria
- Zelenski se reunirá con Trump en la ONU para hablar de las garantías de seguridad ante un acuerdo de paz con Rusia
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que el reconocimiento de un Estado palestino no implicará la apertura de una embajada hasta que Hamás libere a los rehenes retenidos en Gaza.
"Para nosotros, será un requisito muy claro antes de abrir, por ejemplo, una embajada en Palestina", declaró el mandatario frances durante una entrevista brindada a la cadena CBS News.
PUEDES VER: Francia: torres de Notre Dame vuelven a ser accesibles al público tras el incendio de 2019
Varios países reconocerán al Estado de Palestina ante la ONU
Las declaraciones de Macron coincidieron con el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Reino Unido, Australia y Canadá, en la víspera de una Asamblea General de la ONU en la que más de una decena de países adoptarán oficialmente la misma decisión.
Esta ola de reconocimientos del Estado palestino ha provocado el enojo de Israel, cada vez más presionado para poner fin a la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, donde ha provocado una grave situación humanitaria.
Portugal también tiene previsto reconocer el Estado palestino, mientras que Francia afirma que lo hará junto con otros países durante la Asamblea de las Naciones Unidas.
PUEDES VER: Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer
En contra de desplazar a palestinos una vez que acabe la guerra
Durante la entrevista con CBS News, Emmanuel Macron se pronunció en contra de cualquier plan de desplazar a los palestinos de Gaza para reconstruir el territorio una vez acabe la guerra.
"Si la condición previa de ese plan es expulsarlos, es una locura. No debemos, por la credibilidad de Estados Unidos y por la credibilidad de Francia, ser implícita o explícitamente complacientes con un proyecto así", sostuvo.