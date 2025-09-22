HOYSuscripcion LR Focus

ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Mundo

Emmanuel Macron demanda liberación de rehenes de Gaza para abrir embajada de Francia en Palestina

El presidente de Francia también rechazó cualquier plan que contemple el desplazamiento de los palestinos de Gaza con el fin de reconstruir el territorio una vez concluya la guerra.

Francia y otros países reconocerán el Estado de Palestina ante la ONU.
Francia y otros países reconocerán el Estado de Palestina ante la ONU. | Foto: AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que el reconocimiento de un Estado palestino no implicará la apertura de una embajada hasta que Hamás libere a los rehenes retenidos en Gaza.

"Para nosotros, será un requisito muy claro antes de abrir, por ejemplo, una embajada en Palestina", declaró el mandatario frances durante una entrevista brindada a la cadena CBS News.

Varios países reconocerán al Estado de Palestina ante la ONU

Las declaraciones de Macron coincidieron con el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Reino Unido, Australia y Canadá, en la víspera de una Asamblea General de la ONU en la que más de una decena de países adoptarán oficialmente la misma decisión.

Esta ola de reconocimientos del Estado palestino ha provocado el enojo de Israel, cada vez más presionado para poner fin a la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, donde ha provocado una grave situación humanitaria.

Portugal también tiene previsto reconocer el Estado palestino, mientras que Francia afirma que lo hará junto con otros países durante la Asamblea de las Naciones Unidas.

En contra de desplazar a palestinos una vez que acabe la guerra

Durante la entrevista con CBS News, Emmanuel Macron se pronunció en contra de cualquier plan de desplazar a los palestinos de Gaza para reconstruir el territorio una vez acabe la guerra.

"Si la condición previa de ese plan es expulsarlos, es una locura. No debemos, por la credibilidad de Estados Unidos y por la credibilidad de Francia, ser implícita o explícitamente complacientes con un proyecto así", sostuvo.

